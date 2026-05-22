ट्विशा शर्मा केस: भोपाल में हाई-वोल्टेज ड्रामा, मीडिया से उलझे गिरिबाला सिंह के वकील

Giribala Singh Lawyer Video: ट्विशा शर्मा मामले में शुक्रवार को दो बड़े अपडेट रहे हैं. जहां मामले की जांच सीबीआई करेगी. वहीं दूसरी तरफ ट्विशा शर्मा की डेडबॉडी का दोबारा से पोस्टमार्टम होगा. इस बीच भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में भी जमकर हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है. क्योंकि यहां ट्विशा शर्मा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के वकील मीडिया से उलझ पड़े. मामले में लगातार बढ़ती मीडिया कवरेज के बीच ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के वकील एनोश जॉर्ज पत्रकारों से बातचीत के दौरान नाराज हो गए. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

#WATCH | Twisha Sharma death case | Bhopal, Madhya Pradesh: Twisha Sharma's mother-in-law Giribala Singh's lawyer, Enosh George loses his cool as he leaves from her residence, while journalists asked him questions related to the case. pic.twitter.com/RI2q6q91xZ — ANI (@ANI) May 22, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

गिरिबाला सिंह के घर पहुंच थे वकील

दरअसल, मामला शुक्रवार दोपहर का बताया जा रहा है. एनोश जॉर्ज कोर्ट से लौटने के बाद गिरिबाला सिंह के कटारा हिल्स इलाके में स्थिर घर पहुंचे थे. जैसे ही वह घर से बाहर निकले तो यहां पहले से मौजूद मीडियाकर्मियों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया. लेकिन कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया. वकील एनोश जॉर्ज मीडियाकर्मियों में पर भड़क गए. जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या परिवार की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि हमारे जवाब देने से क्या फर्क पड़ेगा?. मामले की जांच चल रही है.

ट्विशा के पति और सास पर दर्ज है एफआईआर

ट्विशा शर्मा मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जिसमें सास गिरिबाला सिंह को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है. जबकि पति समर्थ सिंह फरार है. जिसकी तलाश में भोपाल पुलिस जुटी है. समर्थ सिंह के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हो गया है. जबकि उसके खिलाफ ईनाम भी 30 हजार रुपए हो गए हैं. इस बीच समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है.

सीबीआई करेगी ट्विशा शर्मा मामले की जांच

ट्विशा शर्मा मामले की जांच अब सीबीआई करेगी. राज्य सरकार ने सीबीआई की जांच के लिए सिफारिश की थी. जिसके बाद एमपी के गृह विभाग की तरफ से सीबीआई जांच के लिए आदेश जारी हो चुके हैं. इसके अलावा एमपी हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा के दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए भी इजाजत दे दी है. ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी. गौरतलब है कि 12 मई को भोपाल में ट्विशा शर्मा अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली थीं. इस घटना के बाद उनके मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं सिंह परिवार का दावा है कि ट्विशा लंबे समय से नशे की समस्या से जूझ रही थीं और मानसिक तनाव में थीं. जिसके बाद से ही यह मामला चर्चा में बना हुआ है.

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