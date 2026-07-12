ट्विशा शर्मा केस: AIIMS की फाइनल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जिम बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू

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भोपाल में रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में AIIMS, दिल्ली से फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद जांच ने एक नया और अहम मोड़ ले लिया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर बने AIIMS के पांच सदस्यों वाले मेडिकल बोर्ड ने 10 जुलाई को CBI को एक सीलबंद लिफाफे में अपनी 11 पेज की फाइनल रिपोर्ट सौंपी. हालांकि रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि लैब और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच में कथित जिम्नास्टिक्स बेल्ट पर स्किन टिश्यू होने की पुष्टि हुई है. बताया जा रहा है कि इस टिश्यू का पैटर्न ट्विशा की गर्दन पर मिले चोट के निशानों से मेल खाता है.
AIIMS की फाइनल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
दरअसल, कोर्ट के आदेश पर हुए दूसरे पोस्टमार्टम के बाद मेडिकल बोर्ड ने यह रिपोर्ट तैयार की और इसे CBI को सौंप दिया गया. हालांकि रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि फांसी के लिए इस्तेमाल की गई बताई जा रही जिम्नास्टिक बेल्ट पर स्किन टिश्यू के निशान मिले हैं. जांच में यह भी पता चला कि यह टिश्यू ट्विशा की गर्दन पर मिले निशानों से मेल खाता है, जिससे इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है.
पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नहीं मिला था सबूत
बता दें कि 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में ट्विशा शर्मा फंदे से लटकी हुई मिली थीं. शुरुआती पोस्टमार्टम से कई अहम सवालों के जवाब नहीं मिल पाए थे. सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या फांसी के लिए इस्तेमाल की गई बताई जा रही जिम बेल्ट ही असल में इस्तेमाल हुई थी. पहली बार हुए पोस्टमार्टम के दौरान वह बेल्ट मेडिकल बोर्ड के सामने पेश ही नहीं की गई थी. इसलिए डॉक्टर यह साफ नहीं कर पाए थे कि ट्विशा की गर्दन पर मिले निशान उसी बेल्ट की वजह से थे या नहीं. इसके बाद ट्विशा के परिवार ने पोस्टमार्टम और जांच प्रक्रिया को लेकर चिंता जताते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की मंजूरी दी और इसकी जिम्मेदारी एम्स दिल्ली के मेडिकल बोर्ड को सौंपी.
24 मई को दूसरा पोस्टमार्टम
हाई कोर्ट के आदेश के बाद AIIMS दिल्ली के पांच सदस्यों वाले मेडिकल बोर्ड ने 24 मई को दूसरा पोस्टमार्टम किया. वैज्ञानिक जांच लगभग एक महीने तक चली. AIIMS की टीम ने सिर्फ़ पोस्टमार्टम तक ही खुद को सीमित नहीं रखा. बेल्ट, मेडिकल रिकॉर्ड और दूसरे सबूतों की भी बारीकी से जांच की गई. सूत्रों के मुताबिक, बेल्ट की लैब में टेस्टिंग और हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस की गई. इस जांच से बेल्ट पर स्किन टिश्यू होने की पुष्टि हुई. रिपोर्ट में यह नतीजा निकला कि बेल्ट पर मिले टिश्यू का पैटर्न ट्विशा की गर्दन पर बने निशानों से मेल खाता है. हालांकि रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर गोपनीय रखा गया है, लेकिन यह फोरेंसिक सबूत CBI की आगे की कार्रवाई के लिए बहुत अहम साबित होगा.
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