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Twisha Sharma Case: क्या दस्तावेजों के साथ हुई छेड़छाड़? ट्विशा शर्मा की PM रिपोर्ट और वीडियो ने खड़े किए गंभीर सवाल

Twisha Sharma Height: मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं और Zee News के हाथ एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी है, जिसमें ट्विशा की हाइट (लंबाई) और उनकी असली हाइट में एक बड़ा और हैरान करने वाला अंतर सामने आया है. इसके साथ ही ट्विशा के उम्र को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

Written By  Zee Pramod Sharma |Last Updated: May 21, 2026, 01:07 PM IST
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Twisha Sharma Case: क्या दस्तावेजों के साथ हुई छेड़छाड़? ट्विशा शर्मा की PM रिपोर्ट और वीडियो ने खड़े किए गंभीर सवाल

Twisha Sharma Age and Height Mismatch: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस हाई-प्रोफाइल केस में अब एक ऐसा तथ्य सामने आया है, जिसने जांच की दिशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. Zee News के हाथ एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी है, जिसमें ट्विशा की हाइट (लंबाई) और उनकी असली हाइट में एक बड़ा और हैरान करने वाला अंतर सामने आया है. इसके साथ ही ट्विशा के उम्र को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब तक सामने आए कई दस्तावेजों में ट्विशा की उम्र को लेकर एक जैसी जानकारी नहीं दी गई है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और असली हाइट का बड़ा अंतर

दरअसल, एम्स भोपाल (AIIMS Bhopal) के फॉरेंसिक विभाग द्वारा 13 मई 2026 को तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा शर्मा की हाइट 166 सेंटीमीटर दर्ज की गई है. वहीं, ज़ी न्यूज़ को ट्विशा का एक कास्टिंग/प्रोफाइल वीडियो मिला है, जिसमें इसके बिल्कुल उलट मॉडल ट्विशा शर्मा खुद कैमरे पर अपनी हाइट 5 फीट 8 इंच बता रही हैं, जो कि लगभग 172.72 सेंटीमीटर होती है.

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उठ रहे हैं ये गंभीर सवाल

अब इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एक व्यक्ति की असल हाइट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज हाइट में करीब 6 से 7 सेंटीमीटर (लगभग 2.5 से 3 इंच) का भारी अंतर कैसे आ सकता है? ट्विशा खुद एक मॉडल थीं और वीडियो में साफ-साफ अपनी हाइट 5 फीट 8 इंच बता रही हैं, तो रिपोर्ट में यह 166 सेंटीमीटर (करीब 5 फुट 5 इंच) कैसे हो गई?

ये भी पढ़ें- ट्विशा शर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मौत की वजह आई सामने; शरीर पर कई चोट के निशान

एम्स भोपाल से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई?

क्या एम्स भोपाल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के डॉक्टरों से रिपोर्ट बनाने या शव के बाहरी परीक्षण (External Examination) में इतनी बड़ी चूक हुई है? या फिर इस केस को भटकाने के लिए किसी स्तर पर दस्तावेजों या जांच के साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज यह 'हाइट मिस्ट्री' अब इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना रही है. एसआईटी (SIT) अब इस एंगल से भी मामले की जांच कर सकती है कि आखिर ये गड़बड़ी कैसे और क्यों हुई.

ट्विशा की उम्र को लेकर भी सस्पेंस

इसके साथ ही एफआईआर पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पूरे दस्तावेज में ट्विशा शर्मा की उम्र को लेकर एक जैसी जानकारी नहीं दी गई है. एक जगह, उनकी जन्मतिथि 16 अप्रैल 1987 लिखी है. दूसरी जगह, उनकी उम्र 33 साल बताई गई है, जबकि एक और हिस्से में इसे 31 साल लिखा गया है. इसको लेकर ट्विशा के परिवार का आरोप है कि ये कोई छोटी-मोटी लिखने की गलतियां नहीं हैं, बल्कि ये इस बात के संकेत हैं कि जांच में गड़बड़ी हो सकती है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह क्यों है फरार, कब आएगा सामने? गिरिबाला सिंह ने बताया सबकुछ

12 मई को फंदे से लटकी पाई गई थीं ट्विशा

नोएडा की रहने वाली पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी पाई गई थी. उनकी शादी महज पांच महीने पहले दिसंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी, जिनकी मां गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज हैं. ट्विशा के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, क्रूरता और हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है. एम्स भोपाल की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई गई है, लेकिन शरीर पर मौत से पहले की चोटों के निशान मिलने से मामला और पेचीदा हो गया है. वर्तमान में इस चर्चित मामले की जांच एसआईटी (SIT) कर रही है और मुख्य आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

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