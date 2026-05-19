'ट्विशा रो रही है, जरा आप देख लीजिए...', सास ने बताई बहू की मौत वाली रात की सच्चाई, मां ने भी किए खुलासे

Twisha Sharma Death Case: भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत मामले में अब बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं. वहीं ट्विशा की सास गिरिबाला ने ZEE Media से बात करते हुए अपनी बहू की मौत वाली रात की पूरी कहानी के बारे में बताया. रिटा. जज गिरिबला सिंह ने बताया, उस रात हम सबने साथ खाना खाया और बाहर टहलने के लिए गए थे. उसके बाद फिर घर आकर सभी ने साथ में टीवी देखा. उसके बाद हम अपने कमरे में चले गए. फिर 10:10 पर ट्विशा की मां का फोन आता है. ट्विशा की मां ने कहा ट्विशा रो रही है, जरा आप देख लीजिए.

गिरिबाला ने बताया कि, उसके बाद मैंने नीचे जाकर देखा, तो वह नहीं दिखी. फिर मैंने कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया. इसके बाद हम सीधे ऊपर गए तो उसका फोन एक तरफ पड़ा था और वह फांसी पर झूल रही थी. दहेज के आरोप एकदम झूठे और बेबुनियाद हैं. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमने ट्विशा को लाखों रुपए दिए हैं. 7 लाख 50 हजार रुपए दिए गए हैं, जिसके ट्रांजैक्शन के सबूत भी हैं. जब-जब ट्विशा ने पैसे मांगे तब हमने दिए. उन्होंने आगे कहा कि इतने पैसे दिए कहां गए? इसकी जांच होनी चाहिए. ट्विशा ने शादी से पहले कहा था कि उसे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन उसकी इस बात में कोई दम नहीं था. 5 महीने में वह पांच बार दिल्ली गई. जब भी वह दिल्ली से लौटकर आती थी, उसका स्वभाव बदला हुआ रहता था.

'मेरा बेटा ड्रग्स नहीं लेता है'

गिरिबाला ने आगे बताया कि मेरा बेटा समर्थ सिंह चाहता था कि बच्चा हो, उसे पिता होने का सुख मिले. लेकिन जैसे ही ट्विशा की प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी, तो ट्विशा समर्थ से कहती थी कि मां को मत बताना, मैं बच्चा नहीं चाहती हूं. हमने उसे समझाने की कोशिश की थी कि बच्चे को रखना चाहिए, लेकिन वह नहीं चाहती थी. ट्विशा ड्रग्स लेती थी, इस बात का शक मुझे पहले ही हो गया था. डॉक्टर के सामने भी ट्विशा ने कहा था कि वह ड्रग्स लेती है. ट्विशा के पिता ने भी कहा था कि समर्थ और ट्विशा दोनों ड्रग्स लेते हैं, लेकिन मेरा बेटा ड्रग्स नहीं लेता. इसके बाद ट्विशा के पिता ने माफी भी मांगी थी. बहुत मेहनत से हमने इज्जत कमाई है. जुडिशरी में कोई प्रभावित नहीं होता है. ट्विशा के घर वाले प्रभावशाली लोग हैं और गाली-गलौज करते हैं. समर्थ सिंह उचित समय पर पुलिस के सामने आएगा, वह निर्दोष है. उन्होंने कहा कि ट्विशा के घर वालों को न्याय प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, लेकिन वे लोग राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

ट्विशा की मां ने क्या कहा?

वहीं ट्विशा की मां ने कहा कि समर्थ की मम्मी, उनकी अम्मा को कुछ पता नहीं है. जब भी मेरी बेटी अकेले होती थी, वह कुछ भी बोलता था. उसने गालियां भी दी हैं, गंदी गालियां दी हैं. हमारे बारे में भी गलत बोलता था. कौन बेटी अपने मां-बाप के बारे में गंदा सुन लेगी? फिर भी उसने बहुत कुछ सहा. उन्होंने आगे कहा कि समर्थ सिंह अपने भाई के बारे में भी गंदा बोलता था और मम्मी के सामने सीधा बन जाता था. उनकी मम्मी समझती थीं कि वह सीधा है. उसने कुछ नहीं बोला. मेरी बेटी पर ही आरोप लगाए जाते थे कि तुम झूठ बोल रही हो. ट्विशा की मां ने आगे कहा कि मेरी बेटी कोई ड्रग्स नहीं लेती थी. खुद उन्होंने भी कहा था कि उन्हें शक था कि वह ड्रग्स लेती है, लेकिन बेटा जरूर लेता था. बेटे के बारे में तो कोर्ट में भी सबको पता है. कोर्ट में सब बोल रहे हैं कि हां, वह बहुत ड्रग्स लेता है. हमें तो अब पता चला है.

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