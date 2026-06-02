ट्विशा केस में रीक्रिएशन पूरा, समर्थ और गिरिबाला सिंह ने खुद को बताया बेकसूर, अब कोर्ट में पेश होंगे दोनों

Twisha Sharma Case: भोपाल के हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मामले में CBI आज समर्थ सिंह और उसकी मां पूर्व जज गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश करेगी. इस दौरान जांच एजेंसी कोर्ट को अब तक की पूछताछ और जांच की प्रगति से अवगत कराएगी. बता दें कि दोनों की रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है.

समर्थ और गिरिबाला सिंह ने खुद को बताया बेकसूर

सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए मारपीट और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों को साफ तौर पर नकार दिया. दोनों का कहना है कि ट्विशा के साथ उनके संबंध सामान्य और सौहार्दपूर्ण थे, और उन्होंने उसके साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना या दुर्व्यवहार नहीं किया.

सोमवार को किया गया घटनास्थल का रीक्रिएशन

बता दें कि मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में CBI ने सोमवार दोपहर को घटनाओं के क्रम को फिर से दोहराया. इसमें अपराध स्थल और उससे जुड़ी परिस्थितियों का रीक्रिएशन किया गया. इसके साथ ही ज़ब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक और अन्य भौतिक सबूतों की फोरेंसिक जांच भी की जा रही है. जांच एजेंसी अब दोनों पक्षों के दावों की तुलना उपलब्ध सबूतों, तकनीकी रिपोर्टों और गवाहों के बयानों से कर रही है. जांच की प्रगति और भविष्य की जरूरतों के संबंध में अहम फैसले अदालत की सुनवाई के दौरान सामने आने की उम्मीद है.

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आज खत्म हो रही रिमांड

समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की रिमांड आज खत्म हो रही है, जिसके बाद CBI दोनों को कोर्ट में पेश करेगी और उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि CBI अभी मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए दोनों के बयानों की जांच उपलब्ध फोरेंसिक और अन्य सबूतों से कर रही है. आज कोर्ट यह तय करेगा कि आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए या फिर CBI को आगे की पूछताछ के लिए और रिमांड दी जाए.

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