/समर्थ और गिरिबाला सिंह को मिलेगी बेल या जाना होगा जेल? 30 जून को कोर्ट में होगी पेशी, CBI पेश कर सकती है नए सबूत

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Twisha Sharma Case: चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज का दिन बहुत अहम है. मुख्य आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून को खत्म हो रही है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. सबकी नजरें इस मामले की जांच कर रही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के अगले कदम पर टिकी हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या CBI चल रही जांच का हवाला देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करती है या कोर्ट उन्हें और राहत देता है.
समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की आज कोर्ट में पेशी
अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि CBI कोर्ट में क्या रुख अपनाती है. संभावना है कि CBI दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नए सबूत पेश कर सकती है. इसके अलावा अगर जांच एजेंसी को जांच आगे बढ़ाने के लिए जरूरी लगता है, तो वह दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है. हालांकि, इस मामले में अंतिम फैसला दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोर्ट करेगा.
मिलेगी बेल या जाना होगा जेल?
सुनवाई के बाद यह साफ हो जाएगा कि आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे या उन्हें किसी तरह की कानूनी राहत दी जाएगी. अभी जांच चल रही है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, यह कोर्ट के आदेशों और CBI की दलीलों पर निर्भर करेगा.
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के मैनेजमेंट ने ट्विशा शर्मा की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था. इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें 30 जून तक का समय दिया था, जो आज खत्म हो रहा है. वहीं ट्विशा शर्मा के परिजनों के वकील अंकुर पांडे ने भी कोर्ट में एक अर्ज़ी देकर ट्विशा की पहली और दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की कॉपी मांगी है. अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि AIIMS दिल्ली और AIIMS भोपाल कोर्ट के सामने क्या रुख अपनाते हैं.
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