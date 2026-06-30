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समर्थ और गिरिबाला सिंह को मिलेगी बेल या जाना होगा जेल? 30 जून को कोर्ट में होगी पेशी, CBI पेश कर सकती है नए सबूत

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को आज 30 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा. दोनों की न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशल कस्टडी) की अवधि आज समाप्त हो रही है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 30, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:14 AM IST
समर्थ और गिरिबाला सिंह को मिलेगी बेल या जाना होगा जेल? 30 जून को कोर्ट में होगी पेशी, CBI पेश कर सकती है नए सबूत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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