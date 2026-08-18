Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /Explainer: शादी से आखिरी फोन कॉल तक...कब शुरू हुआ विवाद और कैसे हुई ट्विशा शर्मा की मौत? जानिए अनसुनी चीखों की पूरी कहानी

Explainer: शादी से आखिरी फोन कॉल तक...कब शुरू हुआ विवाद और कैसे हुई ट्विशा शर्मा की मौत? जानिए अनसुनी चीखों की पूरी कहानी

ट्विशा शर्मा मामले में शुरुआती जांच से लेकर CBI की चार्जशीट दाखिल होने तक कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, फोन कॉल, WhatsApp मैसेज, काउंसलिंग रिकॉर्ड, पैसों के लेन-देन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को जांच में शामिल किया गया. तो, आइए यहां एक साथ जानते हैं ट्विशा शर्मा केस में कब क्या हुआ?

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 18, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:23 PM IST
Explainer: शादी से आखिरी फोन कॉल तक...कब शुरू हुआ विवाद और कैसे हुई ट्विशा शर्मा की मौत? जानिए अनसुनी चीखों की पूरी कहानी

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इंदौर में रूह कंपा देने वाला कांड, पत्नी की हत्या के बाद मासूमों को तालाब में फेंका
2
3
4
5