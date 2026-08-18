/Explainer: शादी से आखिरी फोन कॉल तक...कब शुरू हुआ विवाद और कैसे हुई ट्विशा शर्मा की मौत? जानिए अनसुनी चीखों की पूरी कहानी

राज्य चुनें
ट्विशा शर्मा केस की कहानी 12 मई 2026 की रात से शुरू होती है, जब 34 साल की ट्विशा का शव उनके भोपाल स्थित घर में फंदे से लटका हुआ मिला. अगले दिन AIIMS भोपाल में पोस्टमॉर्टम किया गया, लेकिन परिवार ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और रिपोर्ट पर सवाल उठाए. 14 मई को परिवार पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचा और उसी रात ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ के खिलाफ FIR दर्ज की गई. इसके बाद 17 अगस्त को CBI ने आखिरकार आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. CBI ने उन पर BNS की धाराओं 80(2), 85, 108 और 3(5) के तहत आरोप लगाए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, ट्विशा शर्मा की मौत से लेकर अब तक क्या-क्या हुआ?
ऑनलाइन डेटिंग ऐप से हुई दोस्ती
ट्विशा शर्मा ने 2012 में मिस पुणे का खिताब जीता था. इसके बाद उन्होंने मुंबई में एक्टिंग करियर शुरू किया और दो साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया. कोविड-19 महामारी के बाद वह नोएडा चली गईं, जहां उन्होंने MBA किया और बाद में एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में काम किया. फरवरी 2025 में ट्विशा की मुलाकात भोपाल के वकील समर्थ सिंह से एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए हुई. मार्च 2025 में उन्होंने अपने परिवार को बताया कि वह समर्थ के साथ रिलेशनशिप में हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं. दोनों परिवारों की सहमति से 9 दिसंबर 2025 को शादी हुई.
शादी के बाद प्रताड़ना और विवाद की शुरुआत:
शादी के बाद ट्विशा को लगातार मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. CBI के अनुसार समर्थ कथित तौर पर ट्विशा के साथ बदसलूकी भरी भाषा का इस्तेमाल करता था और उसके चरित्र पर सवाल उठाता था. ट्विशा ने अपने परिवार को बताया था कि उसकी सास गिरिबाला सिंह रोजाना समर्थ को उसके खिलाफ भड़काती थीं, जिसके बाद समर्थ उसे अपशब्द कहता था और मानसिक रूप से परेशान करता था.
16 अप्रैल 2026 को प्रेग्नेंसी की जानकारी
16 अप्रैल 2026 को ट्विशा ने अपने ससुराल में प्रेग्नेंसी टेस्ट किया और पता चला कि वह प्रेग्नेंट है. इसके बाद 19 अप्रैल को उसने अपने माता-पिता को बताया कि उसकी सास गिरिबाला बार-बार पूछ रही थीं कि वह मां कब बनेगी. ट्विशा ने अपनी सास से कहा था कि प्रेग्नेंट होने पर वह खुद उन्हें बता देगी. जांच एजेंसी का आरोप है कि इस जवाब से गिरिबाला नाराज हो गईं और उन्होंने अपने बेटे समर्थ से इसकी शिकायत की. इसके बाद समर्थ ने कथित तौर पर ट्विशा को मानसिक रूप से परेशान किया और उसके पिछले रिश्तों को लेकर उसके चरित्र पर सवाल उठाए. और यहीं से पूरी कहानी शुरू हुई...
रिश्ता बचाना चाहती थी ट्विशा
CBI की जांच से पता चला कि ट्विशा अपनी शादी बचाना चाहती थी और चाहती थी कि समर्थ भी काउंसलिंग में हिस्सा ले. ट्विशा की मां ने इस मामले को लेकर समर्थ की मां से शिकायत भी की थी. काउंसलिंग के दौरान समर्थ ने कथित तौर पर ट्विशा के व्यवहार में आए बदलावों का कारण उसकी प्रेग्नेंसी के बाद हुए बदलावों को बताया. उसने काउंसलर के सामने यह भी दावा किया कि ट्विशा "इम्पल्सिव अटेंशन डिसऑर्डर" से पीड़ित थी. एक घटना का जिक्र करते हुए समर्थ ने बताया कि बहस के बाद ट्विशा अचानक घर से चली गई थी और उसने रात बाहर बिताई थी. इसके अलावा अपनी मां से बातचीत के दौरान ट्विशा ने बताया था कि समर्थ पूछ रहा था कि जिस बच्चे का उसने अबॉर्शन कराया था, वह किसका बच्चा था.
आर्थिक रूप से समर्थ पर निर्भर थी ट्विशा
जांच में ट्विशा की आर्थिक स्थिति के बारे में भी अहम बातें सामने आई हैं. चार्जशीट के मुताबिक वह छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी अपने पति पर निर्भर थी और उसे लगभग ₹3,000 की मदद के लिए अपनी मां से कहना पड़ा था. जांच से पता चला कि वह यह रकम नसीराबाद का टिकट बुक करने के लिए अपनी मां से मांग रही थी. दोनों को एक काउंसलर के पास जाना था, लेकिन समर्थ जाने को तैयार नहीं था. ट्विशा ने अपनी मां को बताया था कि उसने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की थी और वह घर लौटना चाहती थी.
पैसे ट्रांसफर कराने का दबाव
CBI की जांच में ट्विशा के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र है. जांच एजेंसी के मुताबिक ट्विशा का एक डीमैट अकाउंट था जिसमें लगभग ₹20 लाख के शेयर थे. यह आंकड़ा शेयरों की मार्केट वैल्यू पर आधारित है. CBI का आरोप है कि इन इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चलने पर गिरिबाला और समर्थ ने ट्विशा पर दबाव डाला कि वह यह पैसा उनके जॉइंट SBI बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे. एजेंसी का कहना है कि यह दबाव भी कथित मानसिक उत्पीड़न का ही एक हिस्सा था.
12 मई 2026 को लगाई फांसी
ट्विशा की मौत से पहले किए गए फोन कॉल और मैसेज की टाइमलाइन भी सामने आई है. जांच के मुताबिक ट्विशा ने 12 मई की रात करीब 9:20 बजे अपनी दोस्त राशि को फोन किया. वह लगातार रो रही थी. इसके बाद रात 9:41 बजे उसने WhatsApp पर अपने पिता को फोन किया, उस समय भी वह बहुत ज़्यादा रो रही थी. रात करीब 10:05 बजे उसने अपनी मां को फोन किया. वह लगातार रो रही थी और उसने अपनी मां को बताया कि समर्थ उसके प्रति बहुत आक्रामक और हिंसक हो गया था. इसके बाद उसने एक इमोशनल सुसाइड नोट/मैसेज लिखा और फांसी लगा ली.
गिरिबाला सिंह और समर्थ के खिलाफ FIR दर्ज
ट्विशा शर्मा की मौत के बाद 13 मई को एम्स भोपाल में शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिजनों ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए विरोध शुरू कर दिया. 14 मई को परिजन पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और देर रात रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई. परिजनों ने मामले की जांच दिल्ली पुलिस से कराने और CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. 20 मई को समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया.
17 अगस्त को CBI ने दाखिल की चार्जशीट
22 मई को हाई कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश दिया और सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर CBI जांच की मांग की. उसी दिन समर्थ को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन उसे सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. दूसरे पोस्टमार्टम के बाद 24 मई को ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया. इसके बाद 17 अगस्त 2026 को CBI ने चार्जशीट दाखिल की. मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी लगाने से दम घुटना बताया गया. CBI ने समर्थ और गिरिबाला पर मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक शोषण, आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज के कारण मौत जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!