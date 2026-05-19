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ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह क्यों है फरार, कब आएगा सामने? गिरिबाला सिंह ने बताया सबकुछ

Twisha Sharma Case: मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं और अब ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह सामने आई हैं और अपने बेटे के फरार होने पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि समर्थ पेश होगा. हालांकि, उसे अपनी आजादी की रक्षा करने का भी पूरा हक है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: May 19, 2026, 04:18 PM IST
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ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह क्यों है फरार, कब आएगा सामने? गिरिबाला सिंह ने बताया सबकुछ

Twisha Sharma Case: मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उसके परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने भी कई आरोप लगाए हैं. इस मामले में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं और इसको लेकर भोपाल से लेकर नोएडा तक दोनों परिवारों के बीच तकरार जारी है. ट्विशा का पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज हो गई. अब समर्थ की मां गिरिबाला सिंह सामने आई हैं और अपने बेटे के फरार होने पर सफाई दी है.

समर्थ सिंह क्यों है फरार, कब आएगा सामने?

समर्थ के सामने आने के सवाल पर गिरिबाला सिंह ने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'समर्थ पेश होगा. हालांकि, उसे अपनी आजादी की रक्षा करने का भी पूरा हक है. यह असल में एक ऐसा मामला है, जिसे खारिज कर दिया जाना चाहिए और जिसमें असल में हमें लोगों की हमदर्दी मिलनी चाहिए. जाहिर है, वह अपने अधिकारों का पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा और उसका वकील निश्चित रूप से उसकी तरफ से मजबूती से पैरवी करने की पूरी कोशिश करेगा.'

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गिरिबाला सिंह ने आगे कहा, 'समर्थ के बारे में बात करें तो, लड़के अक्सर अपने जज्बात आंसुओं के जरिए जाहिर नहीं कर पाते. मेरा बेटा इसलिए परेशान है, क्योंकि शुरू से ही उसका बर्ताव ऐसा ही था. उसने कोशिश की, लेकिन सुधार का कोई नामो-निशान नहीं था. कोई ऐसी बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी. लेकिन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) के बाद मन में एक तरह की बेचैनी तो आ ही जाती है. उसकी जिद और इस बात पर अड़े रहना कि 'तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते'... अगर किसी के मन में दो अलग-अलग आवाजें गूंज रही हों, तो आप क्या नतीजा निकालेंगे?'

ट्विशा ने कराया था गर्भपात: साल

ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह ने एक बार फिर ट्विशा पर अबॉर्शन कराने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, '5 महीनों के अंदर ही मुझे एहसास हो गया था कि उसके विचार काफी खुले हुए थे. 17 तारीख को, जिस पल उसे अपनी प्रेग्नेंसी की पुष्टि हुई, उसका पूरा बर्ताव बदल गया. उसने ऐलान कर दिया कि वह इस बच्चे को नहीं रखना चाहती. उसी शाम, जब मैं ऑफिस से घर लौटी, तो मैंने देखा कि वह बहुत बुरी हालत में थी. वह खुद को रूप से पीट रही थी. वह लगातार चिल्ला रही थी और कह रही थी 'मैं ऐसे और नहीं जी सकती!' मैंने उससे कहा, 'अगर तुम सच में जाना चाहती हो, तो हम कल के लिए तुम्हारा टिकट बुक करवा सकते हैं, ताकि तुम इज्ज़त के साथ जा सको.'

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