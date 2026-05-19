ट्विशा शर्मा की बहन नैना का बड़ा दावा, 'ड्रग्स की बात झूठी, CPR देना एक नौटंकी'

Twisha Sharma Case Update: भोपाल की ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला देशभर में चर्चा में है. मौत के 9 दिन बाद भी एक तरफ अब तक ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है. वहीं दूसरी तरफ इस मामले में लगातार कई अहम खुलासे हो रहे हैं. ट्विशा के परिजन मामले में हत्या की आशंका जताते हुए लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं. जिसके बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है. वहीं इस मामले में ट्विशा शर्मा की कजिन बहन नैना ने Zee News से खास बातचीत करते हुए मामले में कई अहम बातें कही हैं. उनका कहना है कि इस मामले में ट्विशा का पति समर्थ सिंह और उनका पूरा परिवार शामिल है. जबकि उनकी बहन पर जो ड्रग्स लेने का आरोप लगाया गया है, वह पूरी तरह से झूठा है.

CPR देना एक नौटंकी: नैना

ट्विशा शर्मा की कजिन बहन नैना का कहना है 'ट्विशा की मौत से पहले जो सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं. उसमें कई लूप होल्स हैं. ट्विशा को ऊपर जाते हुए दिखाया गया है. लेकिन उसके पति समर्थ को ऊपर जाते हुए नहीं दिखाया गया है. दूसरी तरफ उसके पति के उसे नीचे लाने परे फुटेज दिखाए गए हैं. अगर ट्विशा का पति उसे नीचे ला रहा था, तो वह ऊपर कब गया था. यह भी दिखना चाहिए. दूसरी तरफ सीढ़ियों पर ट्विशा को सीपीआर देना दिखाय गया है. वह पूरी तरह से नौटंकी है. क्योंकि ट्विशा की मौत पहले ही हो चुकी थी. ऐसे में समर्थ सीपीआर देने का वीडियो दिखाकर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह बचाने की कोशिश में था. ट्विशा की बहन ने कहा कि अगर उन्हें उसे बचाने की इतनी जल्दी थी तो उसे अस्पताल लेकर जाना था. एंबुलेंस बुलाना था. पुलिस को बुलाना था. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया.'

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'ड्रग्स की बात झूठी'

ट्विशा शर्मा की बहन नैना ने पूरे मामले में पति समर्थ और सास रिटायर्ट जज गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है '6 महीने से शादी के बाद ट्विशा उनके घर में रह रही थी. लेकिन अगर कुछ दिक्कत तो समर्थ या गिरिबाला सिंह ने यह जानकारी ट्विशा के परिजनों को क्यों नहीं दी. ट्विशा पर ड्रग्स लेने का जो आरोप लगाया जा रहा है. वह पूरी तरह से झूटा है. क्योंकि अगर वह ड्रग्स लेती तो इसकी जानकारी उसके परिजनों को क्यों नहीं दी गई. वह उनकी बात नहीं मान रही थी, तो उसे वापस उसके घर क्यों नहीं भेजा गया. ट्विशा की मौत के बाद ही यह सब आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं. ट्विशा की सास रिटायर्ट जज हैं वह तो कानून जानती हैं, इसलिए उन्हें पहले ही उसके ड्रग्स लेने वाली बात की जानकारी पुलिस को देनी चाहिए थी. नैना ने कहा ड्रग्स की बातें झूठी फैलाई जा रही हैं. अब केवल मनगंढ़त बातें बनाई जा रही है.'

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'खुले विचारों की लड़की थी ट्विशा'

ट्विशा की बहन नैना का कहना है 'उनकी बहन एक खुले विचारों की लड़की थी. वह समर्थ या उनकी मां के तकियानूसी विचारों का खुला विरोध करती थी. यह बात शायद उन्हें पसंद नहीं आई. ट्विशा गलत का सीधा विरोध करती थी. शायद इसलिए वह अनवॉन्टेड प्रेग्नेंसी के कारण गर्भपात कराना चाहती थी. लेकिन समर्थ और उनकी मां ईगो प्रॉब्लम की वजह से यह सब नहीं देख पा रही थी.' नैना का कहना है कि ट्विशा के पति समर्थ सिंह के साथ-साथ मां गिरिबाला भी पूरा मामले में आरोपी हैं. इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए.'

ट्विशा शर्मा केस में एसआईटी का गठन

वहीं ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में एसआईटी का गठन किया गया है. पुलिस की 6 टीमें बनाई गई हैं. जो इस मामले की जांच करेगी. इससे पहले सोमवार के दिन ट्वि्शा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज हो चुकी हैं. भोपाल पुलिस ने उसके ऊपर 10000 रुपए का इनाम घोषित किया है. जबकि उसके पासपोर्ट को निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है. वहीं इस घटना के 9 दिन बाद भी ट्विशा के परिजनों ने अब तक शव नहीं लिया है. जिससे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है.

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