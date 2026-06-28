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कटारा हिल्स में ट्विशा शर्मा की सास के घर चोरी की कोशिश, पुलिस से भिड़े चोर, सामान छोड़कर फरार

Twisha Sharma Death Case: भोपाल के कटारा हिल्स में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बंद घर में चोरी की कोशिश हुई. गश्त कर रही पुलिस ने चोरों को पकड़ा, लेकिन हाथापाई के बाद वे भाग गए. जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

Written ByRanjan BhagatEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 28, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:05 PM IST
कटारा हिल्स में ट्विशा शर्मा की सास के घर चोरी की कोशिश, पुलिस से भिड़े चोर, सामान छोड़कर फरार
Image Credit: Twisha Sharma Death CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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