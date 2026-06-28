कटारा हिल्स में ट्विशा शर्मा की सास के घर चोरी की कोशिश, पुलिस से भिड़े चोर, सामान छोड़कर फरार

सामान नहीं ले गए चोर

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चोर कोई भी सामान अपने साथ ले जाने में सफल नहीं हो सके. शुरुआती जांच में सामने आया है कि चोरों ने घर में रखे कीमती सामान को निशाना बनाया था. पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. मामले की जांच जारी है और जल्द ही चोरों को पकड़ने की बात कही जा रही है. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है.