कटारा हिल्स में ट्विशा शर्मा की सास के घर चोरी की कोशिश, पुलिस से भिड़े चोर, सामान छोड़कर फरार

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Giribala Singh Case: भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के सूने मकान को चोरों ने निशाना बना लिया. गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह फिलहाल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में बंद हैं. इसी का फायदा उठाकर 27 जून की रात चोर घर में घुस गए. उन्होंने सोने-चांदी के गहने और कुछ जरूरी दस्तावेज समेट लिए. चोरी के बाद जब वे घर से निकल रहे थे, तभी इलाके में गश्त कर रही चार्ली पुलिस की नजर उन पर पड़ गई.
चार्ली वाहन में मौजूद पुलिसकर्मियों ने चोरों को रोकने की कोशिश की तो वे भागने लगे. पुलिस ने पीछा किया तो चोरों ने हाथापाई शुरू कर दी. इसी अफरा-तफरी में चोर चोरी का पूरा सामान मौके पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. सूचना मिलते ही बाग सेवनिया और कटारा हिल्स थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बरामद गहने और अन्य सामान जब्त कर लिया है. अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.
सामान नहीं ले गए चोर
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चोर कोई भी सामान अपने साथ ले जाने में सफल नहीं हो सके. शुरुआती जांच में सामने आया है कि चोरों ने घर में रखे कीमती सामान को निशाना बनाया था. पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. मामले की जांच जारी है और जल्द ही चोरों को पकड़ने की बात कही जा रही है. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है.
क्या है ट्विशा शर्मा केस?
बता दें कि नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल निवासी समर्थ सिंह से हुई थी. 12 मई को कटारा हिल्स स्थित घर में ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. परिजनों ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया था. पोस्टमार्टम में शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद मामला गंभीर हो गया. इस केस की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है. इसी मामले में आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
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