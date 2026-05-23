ट्विशा शर्मा डेथ केस: पहचान छिपाने के लिए बदलवाए कपड़े ...भोपाल लेकर पहुंची पुलिस, समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस सस्पेंड

Twisha Sharma Death Case: द्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह ने शुक्रवार को जबलपुर जिला अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. कोर्ट पहुंचते ही भोपाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. सरेंडर के दौरान कोर्ट परिसर में काफी देर तक हलचल और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. मीडिया कर्मियों ने समर्थ सिंह से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, जबलपुर पुलिस रात 1:00 बजे तक भोपाल के कटारा हिल्स थाने में पहुंची. इससे पहले पुलिस ने समर्थ की पहचान छिपाने के लिए जबलपुर जिला अदालत परिसर के अंदर ही उसके कपड़े बदलवाए. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के अनुसार, समर्थ को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड मांगी जाएगी, जिसके बाद आरोपी से पूछताछ की जाएगी.

समर्थ सिंह का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित

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वहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने शुक्रवार को अधिवक्ता समर्थ सिंह का वकालत करने का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने इसके लिए आदेश जारी किए. जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान, ससुराल पक्ष विशेष रूप से समर्थ सिंह ने हिंदू रीति-रिवाजों का हवाला देते हुए अनुरोध किया कि ट्विशा शर्मा का शव उनके पति को सौंप दिया जाए. हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने भोपाल कोर्ट से जमानत आदेश की प्रति भी तलब की है.

12 मई को हुई थी ट्विशा शर्मा की मौत

बता दें कि मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा (31) की 12 मई को भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. वह भोपाल के कटारा हिल्स के बागमुगलिया एक्सटेंशन इलाके में रहने वाली रिटायर्ड महिला जज गिरिबाला की बहू थीं. उनके ससुराल वालों ने दावा किया कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि उनके मायके वालों ने उनके पति समर्थ सिंह और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया. ट्विशा की मौत के बाद WhatsApp चैट भी वायरल हुई है, उनमें उन्होंने लिखा था. 'मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है, मां...ये लोग न तो मुझे रोने देते हैं, और न ही मुझे मुस्कुराने की कोई वजह देते हैं.'

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