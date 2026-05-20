ट्विशा शर्मा केस में बड़ी खबर, कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग खारिज की, SHO को दिए सख्त निर्देश

Twisha Sharma Second Post Mortem-ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में भोपाल कोर्ट ने परिवार की ओर से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग को खारिज कर दिया है. न्यायाधीस अनुदित शर्मा ने अपने आदेश में साफ किया है कि मध्यप्रदेश से बाहर दूसरा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. ट्विशा के परिजनों ने पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए थे. परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम (PM-2) कराने की मांग की थी. परिजनों की मांग थी कि दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए.

कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

भोपाल जिला कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की याचिका को खारिज कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने कटारा हिल्स थाने के एसएचओ को निर्देश दिए हैं कि ट्विशा के शव को किसी ऐसी मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखा जाए, जहां उसे डीकंपोज होने से बचाया जा सके. फिलहाल शव भोपाल एम्स की मॉर्च्युरी में रखा है, जहां का तापमान माइनस 4 डिग्री है और वहा शव केवल 4-5 दिन ही सुरक्षित रह सकता है. कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक शव को सुरक्षित रखने के लिए माइनस 80 डिग्री तापमान की जरूरत होती है. ऐसे में ऐसी जगह चिन्हित की जाए, जहां शव सुरक्षित रहे.

परिजन जा सकते हैं हाईकोर्ट

जिला कोर्ट के इस फैसले से ट्विशा के परिजनों को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट के फैसले के बाद ट्विशा के परिजन अब हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं. दूसरी तरफ, ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने भी कोर्ट में लिखित आवेदन देकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने पर अपनी सहमति जताई है.

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पिता ने सीएम से की मुलाकात

बुधवार को ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने रिटायर्ड सैनिकों के साथ सीएम मोहन यादव से मुलाकात की. सीएम ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार इस मामले में सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी. सीएम ने यह भी भरोसा दिया है कि यदि दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति मिलती है, तो सरकार शव को दिल्ली एम्स तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करेगी.

पति पर 30 हजार का इनाम घोषित

मामले की जांच को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने बताया की SIT हर एंगल से तफ्तीश कर रही है. शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है और ट्विशा के गले पर मिले निशान बेल्ट से फांसी लगाने के हैं. पुलिस ने बताया कि मौत के दो दिन के अंदर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और उन्हें सेकंड पोस्टमार्टम पर कोई आपत्ति नहीं है. इस मामले में मुख्य आरोपी और ट्विशा के फरार पति समर्थ सिंह की तलाश की जा रही है. पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है ताकि वह देश से बाहर न भाग सके. साथ ही पुलिस कमिश्नर ने आरोपी समर्थ सिंह पर घोषित इनाम की राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया है.

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