ट्विशा शर्मा केस: गिरिबाला सिंह के घर CBI, लेकिन छत पर यह कैसा डिवाइस लगा दिया? जानें क्या है इसका काम

Twisha Sharma Death Case: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम एक्शन में आ गई है और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के घर पहुंची है. यह कदम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद उठाया गया है. सीबीआई की टीम कई घंटों से गिरिबाला सिंह के घर में मौजूद है और लगातार पूछताछ कर रही है. इस बीच गिरिबाला सिंह के घर के ऊपर सीबीआई के अधिकारी एक अजीब डिवाइस के साथ नजर आए, जिसे देखकर हर किसी के मन में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर यह कैसा डिवाइस और इसे सीबीआई ने गिरिबााला सिंह की छत पर क्यों लगाया है. तो चलिए आपको सभी सवालों के जवाब देते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं.

CBI ने छत पर यह कैसा डिवाइस लगा दिया?

गिरिबाला सिंह के छत के ऊपर सीबीआई के अधिकारियों ने जो डिवाइस लगाया है, उसे FARO Focus 3D Laser Scanner कहते हैं. फॉरेंसिक साइंस और मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के दौर में इसे जांच एजेंसियों का 'तीसरा नेत्र' भी कहा जाता है. सीबीआई (CBI) की टीम जटिल मामलों में क्राइम सीन को री-क्रिएट करने के लिए इस अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है. सीबीआई ने छत पर इस हाई इंटेंसिटी 3D कैमरे को लगाकर पूरे घर और उसके आसपास के इलाके की 360 डिग्री रिकॉर्डिंग की. घर और आसपास की लोकेशन को स्कैन करने का मकसद यह पता लगाना था कि घटनास्थल किसी पड़ोसी के घर की छत या बालकनी से दिखाई देता है या नहीं.

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क्या और कैसे काम करता है यह डिवाइस?

सीबीआई ने गिरिबाला सिंह के घर की छत पर जिस डिवाइस को लगाया वो एक टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर है, जो लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग यानी LiDAR तकनीक पर काम करता है. यह मशीन एक सेकंड में करीब 10 लाख से अधिक लेजर किरणें (Pulses) छोड़ती है. ये किरणें आसपास की दीवारों, वस्तुओं, ऊंचाइयों और सतहों से टकराकर वापस स्कैनर के पास आती हैं. किरणों के वापस आने की गति से यह डिवाइस सटीक दूरी और मिलीमीटर-स्तर का सटीक माप लेता है. इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से पूरे इलाके का एक '3D डिजिटल ट्विन' तैयार किया जाता है. इस डिवाइस की मदद से पूरे घर, छत और आसपास के जगह को वर्चुअली हमेशा के लिए 'फ्रीज' कर दिया जाता है. यानी अगर भविष्य में घर में कोई तोड़-फोड़ या बदलाव भी हो जाए, तो भी सीबीआई के पास उस दिन का 100 प्रतिशत सटीक डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा.

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CBI ने गिरिबाला सिंह की छत पर इसे क्यों लगाया?

ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है और वो इस केस में किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहती है. इसी को देखते हुए सीबीआई इस हाई-टेक डिवाइस का इस्तेमाल बेहद खास और वैज्ञानिक जांच के लिए कर रही है. छत पर इस डिवाइस को लगाकर सीबीआई यह सटीक मैप तैयार कर रही है. ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या किसी पड़ोसी की छत या बालकनी से वह हिस्सा साफ दिखाई देता है, जहां घटना हुई? इसके साथ ही गवाह या आरोपी ने जो बयान दिया है, वह उस जगह के फिजिकल एंगल और ऊंचाई के मुताबिक संभव भी है या नहीं?

कई मामलों में कोर्ट में केवल तस्वीरों या कागजी नक्शों के जरिए जटिल क्राइम सीन को समझाना मुश्किल होता है. सीबीआई इस 3D लेजर स्कैनिंग के जरिए कोर्ट रूम में ही जज के सामने पूरे घर का एक 'वर्चुअल वॉकथ्रू' पेश कर सकेगी. इससे जज और वकील बिना मौके पर गए, कंप्यूटर स्क्रीन पर ही पूरे क्राइम सीन को हर एंगल से देख और समझ सकेंगे, जिससे केस बेहद मजबूत हो जाएगा.