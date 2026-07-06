/Twisha Sharma Death Case: कोर्ट ने खारिज की मीडिया ट्रायल रोकने की मांग, CBI को मिली लैपटॉप का पासवर्ड और वॉयस सैंपल लेने की मंजूरी

ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता ने दी जानकारी

ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभंग दीक्षित ने बताया कि CBI ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि आरोपी समर्थ सिंह का लैपटॉप पहले ही जब्त कर लिया गया था, लेकिन उसमें मौजूद डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सका क्योंकि वह पासवर्ड-प्रोटेक्टेड था. डिजिटल सबूतों की जांच पूरी करने के लिए CBI ने पासवर्ड हासिल करने के लिए एक अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने मंज़ूरी दे दी. वहीं, सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह भी अनुरोध किया कि पीड़ित पक्ष और उनके वकीलों को मीडिया के सामने बयान देने से रोका जाए. इसके जवाब में अदालत ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी व्यक्ति को मीडिया से बात करने या मामले में अपना पक्ष रखने से रोकने का कोई आदेश जारी नहीं करेगी.