/Twisha Sharma Death Case: कोर्ट ने खारिज की मीडिया ट्रायल रोकने की मांग, CBI को मिली लैपटॉप का पासवर्ड और वॉयस सैंपल लेने की मंजूरी

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Twisha Sharma Death Case Update: भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सोमवार को भोपाल जिला अदालत में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच आगे बढ़ाने के लिए दो बड़ी मंजूरी दी है. ट्विशा शर्मा के पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि सीबीआई ने 3 जुलाई को अदालत में दो अलग-अलग आवेदन दायर किए थे. पहले आवेदन में आरोपी समर्थ सिंह के लैपटॉप का पासवर्ड प्राप्त करने की अनुमति मांगी गई थी, जबकि दूसरे आवेदन में दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति मांगी थी.
इसके अलावा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऑडियो सबूत पेश किए जाने को लेकर आरोपी की ओर से उठाई गई आपत्ति भी अदालत ने खारिज कर दी. कोर्ट ने आरोपी समर्थ सिंह की उस अर्जी को भी नामंजूर कर दिया, जिसमें दूसरी पोस्टमॉर्टम (PM) रिपोर्ट, CFSL (केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) रिपोर्ट और ट्विशा शर्मी के वित्तीय दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई थी. मीडिया में मामले की कवरेज पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ समर्थ सिंह की ओर से दायर आपत्ति भी अदालत ने खारिज कर दी.
गिरिबाला सिंह की आपत्ति भी खारिज
वहीं गिरिबाला सिंह के घर में हुई चोरी के मामले में सीबीआई को दिए गए निर्देशों के खिलाफ आरोपी गिरिबाला सिंह की आपत्ति भी कोर्ट ने स्वीकार नहीं की. अदालत ने स्पष्ट किया कि चोरी का मामला अलग अपराध है, जिसकी एफआईआर कटारा हिल्स थाने में दर्ज है और उसकी जांच अलग प्रक्रिया के तहत होगी.
ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता ने दी जानकारी
ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभंग दीक्षित ने बताया कि CBI ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि आरोपी समर्थ सिंह का लैपटॉप पहले ही जब्त कर लिया गया था, लेकिन उसमें मौजूद डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सका क्योंकि वह पासवर्ड-प्रोटेक्टेड था. डिजिटल सबूतों की जांच पूरी करने के लिए CBI ने पासवर्ड हासिल करने के लिए एक अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने मंज़ूरी दे दी. वहीं, सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह भी अनुरोध किया कि पीड़ित पक्ष और उनके वकीलों को मीडिया के सामने बयान देने से रोका जाए. इसके जवाब में अदालत ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी व्यक्ति को मीडिया से बात करने या मामले में अपना पक्ष रखने से रोकने का कोई आदेश जारी नहीं करेगी.
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