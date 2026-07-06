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Twisha Sharma Death Case: कोर्ट ने खारिज की मीडिया ट्रायल रोकने की मांग, CBI को मिली लैपटॉप का पासवर्ड और वॉयस सैंपल लेने की मंजूरी

Twisha Sharma Death Case Update: बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मामले में जिला अदालत ने सीबीआई को जांच आगे बढ़ाने के लिए बड़ी राहत दी है. अदालत ने आरोपी समर्थ सिंह के लैपटॉप का पासवर्ड हासिल करने और दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति दे दी है.

Written ByPooja
Published: Jul 06, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:55 PM IST
Twisha Sharma Death Case: कोर्ट ने खारिज की मीडिया ट्रायल रोकने की मांग, CBI को मिली लैपटॉप का पासवर्ड और वॉयस सैंपल लेने की मंजूरी
Image Credit: AI जनरेटेड इमेजSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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