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Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की जांच कर रही CBI ने कोर्ट से आरोपी समर्थ सिंह और उनकी मां रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया है. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्हें पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है और उन्होंने केवल न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की है.
CBI ने कोर्ट में क्या कहा?
CBI ने कोर्ट को बताया कि उन्हें ट्विशा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है. जांच एजेंसी का कहना है कि यह रिपोर्ट जांच के लिए बहुत अहम सबूत है और इसे हासिल करने से जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. फिलहाल पुलिस रिमांड की मांग नहीं की गई है. इसके बजाय केवल न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए
सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. गिरिबाला सिंह ने जेल में अपने वकील से मिलने के समय पर किसी प्रकार की पाबंदी न लगाने का अनुरोध भी किया. सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया गया.
30 जून तक की रिमांड पर गिरिबाला और समर्थ सिंह
बता दें कि गिरिबला सिंह और समर्थ सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. हालांकि यह अवधि आज खत्म हो गई, लेकिन CBI ने इसे 30 जून तक बढ़ाने की मांग की है, जिसका मतलब है कि वे अभी तेल में ही रहेंगे. इस बीच कुछ दिन पहले प्रशासन ने इस शिकायत पर सख्त कार्रवाई की कि न्यायिक हिरासत के दौरान आरोपियों को कथित तौर पर VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था. सुरक्षा की प्रभारी डिप्टी जेलर जया यादव को हटा दिया गया है. यह कार्रवाई जेल DIG की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यायिक हिरासत के दौरान आरोपियों को खास सुविधाएं दी जा रही थीं.
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