Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /ट्विशा शर्मा केस: अभी जेल में ही रहेंगे गिरिबाला और समर्थ सिंह, CBI ने 30 जून तक की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग

ट्विशा शर्मा केस: अभी जेल में ही रहेंगे गिरिबाला और समर्थ सिंह, CBI ने 30 जून तक की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग

Twisha Sharma Case: मंगलवार को ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान CBI ने आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ाने की मांग की है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 16, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:18 PM IST
ट्विशा शर्मा केस: अभी जेल में ही रहेंगे गिरिबाला और समर्थ सिंह, CBI ने 30 जून तक की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भोपाल-ग्वालियर में येलो अलर्ट, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें पूरा अपडेट
bhopal weather forecast27 min ago
2
Twisha Sharma Case34 min ago
3
MP Board exam2 hrs ago
4
sidhi police3 hrs ago
5
Mohan Yadav3 hrs ago