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ट्विशा शर्मा केस...विदाई से पहले सास गिरिबाला ने मांगे थे 2 लाख, FIR में सामने आई प्रताड़ना की पूरी कहानी

MP News-ट्विशा शर्मा मौत मामले में दर्ज कराई गई एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, गर्भपात के लिए दबाव बनाना और चरित्र पर सवाल उठाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 26, 2026, 01:29 PM IST
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ट्विशा शर्मा केस...विदाई से पहले सास गिरिबाला ने मांगे थे 2 लाख, FIR में सामने आई प्रताड़ना की पूरी कहानी

Twisha Sharma Death Case-मध्यप्रदेश के भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में रहने वाली ट्विशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब केंद्री जांच ब्यूरो (CBI) ने केस को अपने हाथ में ले लिया है. सीबीआई ने नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर ली है और डीएसपी निशु कुशवाहा को इस मामले का जांच अधिकारी बनाया गया है. एफआईआर में कई बड़े आरोप ससुराल पक्ष पर लगाए गए हैं. ट्विशा के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में कई बड़ी और चौंकाने वाली बातें सामने आईं हैं. 

शादी के बाद से शुरू हुई प्रताड़ना
द्विशा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी. परिवार का आरोप है कि उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वाले खुश नहीं थे. विदाई के समय ही ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने 2 लाख रुपए नकद मांगे थे, जो उन्हें दिए भी गए. इसके बावजूद पति और सास लगातार ताने मारते थे कि शादी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हुई है. 

एफआईआर में लगाए गए बड़े आरोप
एफआईआर के अनुसार, ट्विशा को जेबखर्च के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे, उसे अपने मायके से ऑनलाइन पैसे मंगवाने पड़ते थे. इसके अलावा बेहद गंभीर आरोप हैं कि अप्रैल 2026 में जब ट्विशा एक महीने की गर्भवती थी, तो पति और सास ने बच्चे को किसी और का बताते हुए उस पर गर्भपात का दबाव बनाया. मई के पहले हफ्ते में उसके कैरेक्टर पर गलत आरोप लगाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे परेशान होकर उसने गर्भपात करा लिया. 

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मौत से पहले मां को किया था फोन
मौत से पहले ट्विशा और ससुराल वालों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए दोनों परिवारों में समझौता भी हुआ था. लेकिन 12 मई 2026 की रात ट्विशा ने अपनी मां को कई फोन किए. रात करीब 9.41 बजे उसने आखिरी बार व्हाट्सएप कॉल किया. बात करते-करते अचानक उसके पति समर्थ की चिल्लाने की आवाज आई और फोन कट गया. इसके बाद जब मां ने दोबारा फोन लगाया, तो किसी ने नहीं उठाया. रात 10.35 बजे सास गिरिबाला ने फोन उठाया, लेकिन ट्विशा से बात करान से साफ मना कर दिया और फोन काट दिया. 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया
मेडिकल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि ट्विशा की मौत फांसी लगने से हुई थी. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसके शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी चोट के निशान मिले हैं, जिससे अंदेशा है कि मौत से पहले उसके साथ मारपीट की गई थी. सीबीआई अब इस पूरे मामले में दहेज हत्या, प्रताड़ना और साजिश के एंगल से जांच कर रही है. आरोपी पति समर्थ पहले फरार था, लेकिन बाद में वह सरेंडर करने पहुंचा, जहां से उसे हिरासत में लिया गया.

यह भी पढ़ें-हर दिन 17 मौतें.. ट्विशा की कहानी, 'स्मार्ट' समाज में क्यों नहीं बुझ रही दहेज की आग?

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