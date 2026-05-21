Giribala Singh Call List: ट्विशा शर्मा की मौत के बाद सास ने किसे-किसे किया फोन? कॉल डिटेल ने खोला बड़ा राज

Twisha Sharma Suicide Case: भोपाल ट्विशा शर्मा मौत मामले में हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. वहीं ट्विशा के परिवार ने दावा किया है कि ट्विशा की मौत के अगले दिन रिटा. जज गिरिबाला सिंह ने कई लोगों को लगातार फोन किए हैं. बता दें कि ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने 46 मोबाइन नंबरों की सूची जारी की है. वहीं परिवार ने आरोप लगाया है कि इनमें कुछ नंबर न्यायपालिका से जुड़े लोगों के हैं. उन्होंने बताया कि 13 मई को किए गए इन कॉल्स ने पूरे मामले को और भी उलझा दिया है. ट्विशा का परिवार अब इन कॉल की जांच कराने की मांग कर रहा है.

परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, इस लिस्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी ADJ का बताया जा रहा है, वहीं दूसरे नंबर पर प्रदेश के एक प्रमुख जांच एजेंसी से जुड़े जस्टिस स्तर के अधिकारी का है. उन्होंने दावा किया है कि इन नंबरों पर 13 मई को कई बार बातचीत हुई. ट्विशा के परिजनों का कहना है कि आखिर मौत के अगले दिन इतनी जल्दबाजी में लगातार कॉल्स क्यों किए गए. इसी को लेकर अब परिवार ने सवाल खड़े किए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है.

ये भी पढ़ेंः क्या दस्तावेजों के साथ हुई छेड़छाड़? ट्विशा शर्मा की PM रिपोर्ट और वीडियो ने खड़े किए गंभीर सवाल

Add Zee News as a Preferred Source

सीसीटीवी को लेकर विवाद

इसके अलावा, मामले में सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी नया विवाद सामने आया है. परिवार का कहना है कि जिन युवकों ने घर में सीसीटीवी लगाए थे. उन्हें भी 13 मई को फोन किए गए. इन युवकों के नाम विनोद वाणी और रोहित विश्वकर्मा बताए जा रहे हैं. क्योंकि पहले से ही फुटेज से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है. इसलिए इन कॉल्स को भी शक की नजर में देखा जा रहा है. परिवार का कहना है कि पूरे डिटेल सबूतों की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए. जिससे इस मामले में सच सामने आ सके.

ये भी पढ़ें- ट्विशा शर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मौत की वजह आई सामने; शरीर पर कई चोट के निशान

ये भी पढ़ें- ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह क्यों है फरार, कब आएगा सामने? गिरिबाला सिंह ने बताया सबकुछ

समर्थ सिंह अभी भी फरार

बता दें कि रिटा. जज गिरिबाला सिंह का बेटा समर्थ सिंह अभी भी फरार चल रहा है. 15 मई को FIR दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नर ने उस पर घोषित 10 हजार के इनाम को बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया है. वहीं अदालत ने समर्थ को 23 मई तक कोर्ट में पेश न होने के निर्देश दिए हैं. वहीं बुधवार को ट्विशा के परिवार ने मंत्रालय पहुंचकर सीएम मोहन यादव से मुलाकात की. इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की. वहीं सीएम ने परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!