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ट्विशा की सास को अपनी जान का खतरा, रिटा. जज गिरिबाला सिंह ने जेल में मांगी सुरक्षा

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में न्यायिक हिरासत में भेजी गईं रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने जेल में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने अदालत से सुरक्षित स्थान पर रखने और मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Jun 02, 2026, 11:32 PM IST
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Giribala Singh Security Demand
Giribala Singh Security Demand

Giribala Singh Security Demand: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. अदालत में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें भोपाल सेंट्रल जेल में सुरक्षित स्थान पर रखा जाए. गिरिबाला सिंह का कहना है कि अपने न्यायिक कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई मामलों में फैसले सुनाए थे, जिनके कारण सजा पाए कुछ कैदी भी उसी जेल में बंद हैं.

सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने मीडिया ट्रायल को लेकर भी कहा कि जहां-जहां सीबीआई की टीम उन्हें लेकर जाती है, वहां मीडिया पहले से मौजूद रहती है. उनके मुताबिक लगातार मीडिया कवरेज के कारण उनकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है. उन्होंने अदालत से इस संबंध में उचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया.

अलग-अलग बैरक में मां-बेटा
उधर, न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद भोपाल सेंट्रल जेल में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को अलग-अलग बैरकों में रखा गया है. जेल प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर गिरिबाला सिंह को महिला बैरक में विशेष निगरानी के बीच रखा है. उन्हें जेल में कैदी नंबर 71 आवंटित किया गया है.

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CBI लगातार कर रही जांच
वहीं, ट्विशा शर्मा के पति और सह-आरोपी समर्थ सिंह को कैदी नंबर 1782 दिया गया है. समर्थ सिंह को जेल के ‘बी’ खंड की बैरक में निगरानी के साथ रखा गया है. सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया है. मामले की जांच सीबीआई लगातार कर रही है. 

Read Also: ट्विशा केस में दोनों आरोपियों को बड़ा झटका,न्यायिक हिरासत में भेजे गए गिरिबाला-समर्थ

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