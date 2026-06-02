ट्विशा केस में दोनों आरोपियों को बड़ा झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए गिरिबाला-समर्थ

Twisha Death Case Update: बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में समर्थ सिंह और उसकी मां गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. यह फैसला सीजेएम कोर्ट ने सुनाया है.
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Giribala Singh And Samarth Custody: ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को बड़ा झटका लगा है. सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया है. इससे पहले 29 मई को अदालत ने दोनों आरोपियों को पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था. 2 जून को रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां आगे की सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत का फैसला सुनाया गया.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की. इसके बाद अदालत ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को जेल भेजने का आदेश दिया मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपियों को जेल में अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा. ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े इस चर्चित मामले की जांच सीबीआई कर रही है और जांच एजेंसी विभिन्न पहलुओं पर लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.
निष्पक्ष जांच की मांग
मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस भी हुई. इसी दौरान गिरिबाला सिंह ने आरोप लगाया कि ट्विशा शर्मा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने जबलपुर कोर्ट परिसर में उनके बेटे समर्थ सिंह के साथ मारपीट की थी. इस पर ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा के वकीर अनुराग श्रीवास्तव ने अदालत में जवाब देते हुए कहा कि जबलपुर कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. यदि ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है तो कोर्ट परिसर की सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर निष्पक्ष जांच कराई जा सकती है.
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