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ट्विशा शर्मा मौत केस: पति समर्थ और गिरिबाला सिंह 5-5 दिन की CBI रिमांड पर, आमने-सामने होगी पूछताछ!

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा मौत के मामले में अदालत ने पति समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को पांच-पांच दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया है. दोनों 2 जून तक CBI की हिरासत में रहेंगे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 30, 2026, 10:11 AM IST
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ट्विशा शर्मा मौत केस: पति समर्थ और गिरिबाला सिंह 5-5 दिन की CBI रिमांड पर, आमने-सामने होगी पूछताछ!

Twisha Sharma Case: भोपाल के हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच अब तेजी पकड़ रही है. शुक्रवार को CBI ने इस मामले के सिलसिले में ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को एक विशेष अदालत के सामने पेश किया. जांच एजेंसी ने दोनों के लिए पांच दिन की पुलिस रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया. अब दोनों 2 जून तक CBI की रिमांड पर रहेंगे.

पति समर्थ और गिरिबाला सिंह 5-5 दिन की CBI रिमांड पर
CBI का कहना है कि इस मामले से जुड़े कई अहम सबूतों की बरामदगी अभी बाकी है. इसी वजह से एजेंसी को आरोपी की रिमांड की जरूरत पड़ी. जांच के दौरान, समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह से अलग-अलग पूछताछ की जाएगी और उनके बयानों का विश्लेषण किया जाएगा. इसके बाद उनके बयानों का मिलान किया जाएगा ताकि कोई नई जानकारी मिल सके. इसके अलावा एजेंसी दोनों को आमने-सामने बिठाकर भी उनसे पूछताछ कर सकती है.

सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा?
कोर्ट में पेश किए गए पीआर आदेश में CBI ने कहा कि समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. दोनों के अलग-अलग बयानों में विरोधाभास सामने आए हैं. इसलिए उनसे आमने-सामने पूछताछ करना जरूरी है. बता दें कि समर्थ सिंह पहले से ही सात दिन की CBI रिमांड पर था. शुक्रवार को यह रिमांड खत्म होने के बाद, उसे एक बार फिर कोर्ट के सामने पेश किया गया. सूत्रों के मुताबिक, रिमांड के दौरान CBI, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आमने-सामने बिठाकर उनसे पूछताछ करने की योजना बना रही है.

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यह भी पढ़ें: ट्विशा शर्मा की मौत बनी मिस्ट्री, इन 5 सुलगते सवालों के जवाब तलाश रही CBI; आखिरी पलों के मूवमेंट ट्रैक से खुलेंगे कई राज

 

ऋषिकेश में अस्थियों का विसर्जन
इस बीच ट्विशा शर्मा के परिवार के सदस्य शुक्रवार को ऋषिकेश स्थित त्रिवेणी घाट में गंगा नदी में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया. इस अनुष्ठान के दौरान परिवार ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार प्रार्थनाएं कीं और अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए.

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