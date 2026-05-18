Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3221813
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

'...हर कदम पर साथ दिया', बहू ट्विशा शर्मा की मौत पर सास गिरिबाला सिंह का छलका दर्द

Giribala Singh Statement on Twisha Case: भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत मामले में सास और रिटायर्ड जज का दर्ज छलका है. उन्होंने रोते हुए बहू ट्विशा की मौत पर कहा कि वह एक 'मेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम' से गुजर रही थीं. इस लिए पूरा परिवार हर कदम पर उनका साथ दे रहा था.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 18, 2026, 10:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Giribala Singh statement
Giribala Singh statement

Bhopal Twisha Suicide Case: सास गिरीबाला ने बताया कि रविवार के दिन, यानी दो-तीन दिन पहले मैंने उसके हाथों में थोड़ी कंपकंपाहट देखी थी, जो किसी लत या नशे को छोड़ने के लक्षणों जैसी थी. उन्होंने कहा कि यहां आने के बाद यानी 30 तारीख को आने के बाद, उसके किसी भी तरह के नशे का जरिया पूरी तरह बंद हो गया था. यह सब मुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक उम्मीद के साथ उसके साथ आगे बढ़ते रहे. 

रिटा. जज ने कहा कि ट्विशा शर्मा के लिए एक काउंसलिंग सेशन भी आयोजित किया गया था, क्योंकि पहले दिन वह एक बार वहां गई थी. उसने समर्थ को फोन करके कोर्ट में बताया था कि 'मैंने गर्भपात की दवा (एमटीपी पिल) ले ली है.' उसने मुझे भी बताया था कि उस दिन उसे दस्त (लूज मोशन और डायरिया) की शिकायत थी. उस दिन संयोग से हम कोर्ट नहीं जा पाए थे. 

गिरिबाला ने आगे क्या कहा?
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि, मैंने उससे कहा था कि आपने यह किया, लेकिन जब आप मातृत्व को अपनाती हैं, तो जीवन का एक नया आयाम शुरू होता है. एक साधारण महिला से आप बहुत कुछ बन जाती हैं. बहू को हमेशा बेटी की तरह मानना चाहिए, लेकिन एक बहू उससे भी कहीं ज्यादा होती है. वह अपनी पूरी पीढ़ियों का निचोड़ होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः ट्विशा शर्मा केस में नया ट्विस्ट! मौत से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, बेहोशी हालात में नीचे ले जाते...

'सब हमारे खिलाफ हो गए'
गिरिबाला ने आगे कहा कि बहू आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा माध्यम तैयार करती है, जिससे यह तय होता है कि अगली पीढ़ी कितना आगे बढ़ेगी. लेकिन उसने सब कुछ खत्म कर दिया. उन्होंने कहा कि उसका जाना हमारे लिए बहुत बड़ा खालीपन है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द इस बात का है कि आज उसके माता-पिता हमें अपराधी समझते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रेस और मीडिया, सब हमारे खिलाफ हो गए हैं.

ये भी पढ़ेंः कौन थीं ट्विशा शर्मा? सीएम आवास के बाहर क्यों हंगामा कर रहा परिवार, जानिए पूरा मामला?

ये भी पढ़ेंः मॉडल ट्विशा के पति समर्थ सिंह पर पुलिस ने रखा इनाम, FIR के बाद से है फरार, कसा शिकंजा

'एक क्लिनिक लेकर गए'
गिरिबाला ने बताया कि मुझे यह भी लगता है कि जब उसने गर्भपात का पहला कोर्स शुरू किया था, तो अगले ही दिन उसने कहा था, 'अम्मा, मुझे इसे वापस ठीक कराना है. शायद इसके लिए कुछ हार्मोनल दवाइयां दी जातीं, हालांकि मुझे पता था कि यह मुमकिन नहीं था. फिर हम उसे एक क्लिनिक लेकर गए, जहां एक बहुत अच्छी महिला काउंसलर थीं.

'गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार'
उन्होंने कहा कि जब आपने एक बार अपना फैसला ले लिया है...हालांकि 33 साल की उम्र में पहला बच्चा होना बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन उसने वह एक पल की खुशी ना मुझे महसूस होने दी और ना समर्थ को. आजकल लड़कियां बहुत आसानी से ऐसा कदम उठा लेती हैं और जाकर फांसी पर झूल जाती हैं. यह एक गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है. लड़के ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें अपराधी की तरह देखा जाता है.

'7 मई को खाई थी दवा'
गिरिबाला ने बताया कि शायद 7 मई को को ट्विशा शर्मा ने दवा ली थी और फिर पूरा गर्भपात करा लिया. हमें उसका साथ देना पड़ा. शाम को जब मैं ऑफिस से लौटती थी, तो उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठती थी, क्योंकि बच्चे को जन्म देना बहुत सारे हार्मोनल असंतुलन और मानसिक बदलावों से गुजरना होता है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal news

Trending news

bhopal news
'...हर कदम पर साथ दिया', बहू ट्विशा शर्मा की मौत पर सास गिरिबाला सिंह का छलका दर्द
bhopal news
ट्विशा केस में नया ट्विस्ट! मौत से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, बेहोशी हालात....
datia crime news
PhD छात्रा की मौत मामले में दिल्ली का क्रिकेटर गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला
Shajapur News
सलसलाई में महिला की मौत के बाद तनाव, बजरंग दल ने काटा बवाल, 'लव जिहाद' के लगाए आरोप
Indore Road Accident
टैंकर ने उजाड़ दिया हंसता खेलता परिवार, सड़क हादसे में मां समेत दो बच्चों की मौत
mahakal
भस्म आरती के लिए कैसे करें बुकिंग? गूगल पर सर्च किया बस इतना, और हो गई धोखाधड़ी
mp road accident
तेज रफ्तार ने छीनी कई परिवारों की खुशियां, दो अलग-अलग सड़क हादसे में 5 की मौत
Latest Ujjain News
पहले ही अटेंप्ट में हासिल की AIR 4, युवाओं को दिया सफलता का मूल मंत्र...
simhastha 2028
महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर पुलिस का प्लान, SP प्रदीप शर्मा ने की बैठक
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मंत्रियों से संवाद करेंगे CM मोहन यादव, MP में भीषण गर्मी का कहर, पढ़ें बड़ी खबरें