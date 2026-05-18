'...हर कदम पर साथ दिया', बहू ट्विशा शर्मा की मौत पर सास गिरिबाला सिंह का छलका दर्द

Bhopal Twisha Suicide Case: सास गिरीबाला ने बताया कि रविवार के दिन, यानी दो-तीन दिन पहले मैंने उसके हाथों में थोड़ी कंपकंपाहट देखी थी, जो किसी लत या नशे को छोड़ने के लक्षणों जैसी थी. उन्होंने कहा कि यहां आने के बाद यानी 30 तारीख को आने के बाद, उसके किसी भी तरह के नशे का जरिया पूरी तरह बंद हो गया था. यह सब मुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक उम्मीद के साथ उसके साथ आगे बढ़ते रहे.

रिटा. जज ने कहा कि ट्विशा शर्मा के लिए एक काउंसलिंग सेशन भी आयोजित किया गया था, क्योंकि पहले दिन वह एक बार वहां गई थी. उसने समर्थ को फोन करके कोर्ट में बताया था कि 'मैंने गर्भपात की दवा (एमटीपी पिल) ले ली है.' उसने मुझे भी बताया था कि उस दिन उसे दस्त (लूज मोशन और डायरिया) की शिकायत थी. उस दिन संयोग से हम कोर्ट नहीं जा पाए थे.

गिरिबाला ने आगे क्या कहा?

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि, मैंने उससे कहा था कि आपने यह किया, लेकिन जब आप मातृत्व को अपनाती हैं, तो जीवन का एक नया आयाम शुरू होता है. एक साधारण महिला से आप बहुत कुछ बन जाती हैं. बहू को हमेशा बेटी की तरह मानना चाहिए, लेकिन एक बहू उससे भी कहीं ज्यादा होती है. वह अपनी पूरी पीढ़ियों का निचोड़ होती है.

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'सब हमारे खिलाफ हो गए'

गिरिबाला ने आगे कहा कि बहू आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा माध्यम तैयार करती है, जिससे यह तय होता है कि अगली पीढ़ी कितना आगे बढ़ेगी. लेकिन उसने सब कुछ खत्म कर दिया. उन्होंने कहा कि उसका जाना हमारे लिए बहुत बड़ा खालीपन है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द इस बात का है कि आज उसके माता-पिता हमें अपराधी समझते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रेस और मीडिया, सब हमारे खिलाफ हो गए हैं.

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'एक क्लिनिक लेकर गए'

गिरिबाला ने बताया कि मुझे यह भी लगता है कि जब उसने गर्भपात का पहला कोर्स शुरू किया था, तो अगले ही दिन उसने कहा था, 'अम्मा, मुझे इसे वापस ठीक कराना है. शायद इसके लिए कुछ हार्मोनल दवाइयां दी जातीं, हालांकि मुझे पता था कि यह मुमकिन नहीं था. फिर हम उसे एक क्लिनिक लेकर गए, जहां एक बहुत अच्छी महिला काउंसलर थीं.

'गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार'

उन्होंने कहा कि जब आपने एक बार अपना फैसला ले लिया है...हालांकि 33 साल की उम्र में पहला बच्चा होना बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन उसने वह एक पल की खुशी ना मुझे महसूस होने दी और ना समर्थ को. आजकल लड़कियां बहुत आसानी से ऐसा कदम उठा लेती हैं और जाकर फांसी पर झूल जाती हैं. यह एक गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है. लड़के ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें अपराधी की तरह देखा जाता है.

'7 मई को खाई थी दवा'

गिरिबाला ने बताया कि शायद 7 मई को को ट्विशा शर्मा ने दवा ली थी और फिर पूरा गर्भपात करा लिया. हमें उसका साथ देना पड़ा. शाम को जब मैं ऑफिस से लौटती थी, तो उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठती थी, क्योंकि बच्चे को जन्म देना बहुत सारे हार्मोनल असंतुलन और मानसिक बदलावों से गुजरना होता है.

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