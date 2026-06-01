ट्विशा केस के गवाह से मारपीट, समर्थ सिंह को दोस्तों पर आरोप, गवाही न देने की धमकी दी

Twisha Sharma Witness Assaulted-ट्विशा शर्मा मौत के मामले में एक नया और गंभीर विवाद सामने आया है. केस के मुख्य गवाह नीरज दुबे ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी समर्थ सिंह के दोस्तों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और गवाही न देने के लिए जान से मारने की धमकी दी है. इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आने का दावा किया जा रहा है. दूसरी तरफ, मामले की गहराई से जांच कर रही सीबीआई की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम का क्राइम सीन रीक्रिएशन किया है.

पुलिस ने बनाया था गवाह

जानकारी के अनुसार, पीड़ित नीरज दुबे भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में एक सांची पार्लर चलाते हैं, जो आरोपी समर्थ सिंह की मां गिरिबाला सिंह के घर के पास ही स्थित है. नीरज के अनुसार, ट्विशा की मौत के बाद शुरुआती जांच में एसआईटी ने जो पंचनामा तैयार किया था, उसमें उन्हें सरकारी गवाह बनाया गया था.

पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप

नीरज का आरोप है कि 30 तारीख को समर्थ सिंह के दोस्त संदीप भट्टाचार्य और उसके साथ आए 4 से 5 अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया. उन लोगों ने नीरज से पूछा कि वह इस मामले में गवाह क्यों बन रहे हैं. इसके बाद सभी ने मिलकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी. नीरजा का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस को आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है. हालांकि, पुलिस ने उन्हें सुरक्षा और कार्रवाई का भरोसा देते हुए दोबारा थाने बुलाकर पूछताछ की है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीबीआई ने किया सीन रीक्रिएशन

इस पूरे हंगामे के बीच, सीबीआई की टीम रिमांड अवधि खत्म होने से पहले मुख्य आरोपी समर्थ सिंह और उसकी मां गिरिबाली सिंह को लेकर उनके कटारा हिल्स स्थित घर पहुंची. यहां जांच एजेंसी ने करीब 3 घंटे तक बेहद बारीकी से क्राइम सीन रीक्रिएशन किया, ताकि 12 मई को हुई घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सके.

इन चीजों पर जांच कर रही सीबीआई

सीबीआई यह समझने की कोशिश कर रही है कि ट्विशा शर्मा के शव को फंदे से किस तरह नीचे उतारा गया था. इसके लिए अलग-अलग तरह के डमी पुतलों का इस्तेमाल किया गया. समर्थ सिंह ने बयान दिया था उसने ट्विशा को फंदे से उतारा था और मां ने गांठ खोली थी. इस दावे को परखने के लिए करीब 80 किलो वजन के पुतले का इस्तेमाल किया गया. साथ ही उस बेल्ट और लिगेचर की मजबूती को भी नापा गया, जिससे शव लटका हुआ था. वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज लंबाई और उनके परिवार द्वारा बताई लंबाई में अंतर था. इस उलझन को सुलझाने के लिए सीबीआई ने उलग ऊंचाई का एक दूसरा डमी पुतला तैयार करवाया था, जिससे लटकने की सही स्थिति और परिस्थितियों का सटीक आकलन किया जा सके.

यह भी पढ़ें-ट्विशा शर्मा केस: CBI ने किया क्राइम सीन का रीक्रिएशन, गिरिबाला और समर्थ भी मौजूद

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!