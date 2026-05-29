ट्विशा शर्मा की मौत बनी मिस्ट्री, इन 5 सुलगते सवालों के जवाब तलाश रही CBI; आखिरी पलों के मूवमेंट ट्रैक से खुलेंगे कई राज

Twisha Sharma Case Update: भोपाल की ट्विशा शर्मा मौत मामले की गुत्थी सुलझने की जगह लगातार उलझती जा रही है और इस केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं. ट्विशा मौत की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई (CBI) कर रही है और सीबीआई की टीम पूरी तरह से डिजिटल के साथ-साथ फॉरेंसिक सबूतों पर फोकस कर रही है. सीबीआई ने गुरुवार (28 मई) को ट्विशा शर्मा के घर की छत पर हाई इंटेंसिटी 3D कैमरा लगाकर पूरे घर और उसके आसपास के इलाके की 360 डिग्री रिकॉर्डिंग की. अब सीबीआई की टीम मामले की तह तक जाने के लिए घटना के वक्त घर के भीतर के आखिरी पलों का एक 'डिजिटल रीक्रिएशन' करने जा रही है.

घर के भीतर आखिरी पलों के डिजिटल रीक्रिएशन के लिए सीबीआई की टीम ने घर के भीतर ट्विशा शर्मा के मूवमेंट का एक विस्तृत डिजिटल ट्रैक तैयार कर लिया है, जिससे मौत से ठीक पहले की कड़ियों को जोड़ा जा सके. सीबीआई की इस वैज्ञानिक जांच का मकसद उन महत्वपूर्ण और अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशना है, जो इस रहस्यमयी मौत पर से परदा उठा सकते हैं. जांच टीम मुख्य रूप से पांच कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और इसके लिए 5 सुलगते सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है.

इन 5 सुलगते सवालों के जवाब तलाश रही CBI

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आखिरी मूवमेंट की लोकेशन: सीबीआई की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से ठीक पहले ट्विशा शर्मा आखिरी बार घर के किस फ्लोर यानी मंजिल पर मौजूद थी?

एंट्री-एग्जिट का समय: घटना के पहले, उसके दौरान या उसके बाद कौन सा व्यक्ति किस समय आया या वहां से बाहर गया? सीबीआई की टीम इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए आसपास के सीसीटीवी और डिजिटल लॉग्स की जांच भी की जा रही है.

डिजिटल डेटा से छेड़छाड़: सीबीआई इस बात का भी पता लगाने की कोशिशि में जुटी है कि क्या घटना के बाद ट्विशा शर्मा या आरोपियों के मोबाइल, लैपटॉप या अन्य गैजेट्स से कोई डिजिटल डेटा डिलीट किया गया था?

क्राइम सीन की स्थिति: वारदात के तुरंत बाद घटनास्थल यानी क्राइम सीन से किसी भी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं किया गया, ताकि सबूतों को मिटाया जा सके? सीबीआई घटनास्थल से छेड़छाड़ का पता लगाने की भी कोशिश कर ही है.

बयान और डिजिटल रिकॉर्ड का कनेक्शन: क्या बयान और डिजिटल रिकॉर्ड में कोई विरोधाभास है? सीबीआई की टीम इस बात का भी पता लगा रही है कि क्या संदिग्धों और गवाहों द्वारा दिए गए बयानों और तकनीकी/डिजिटल रिकॉर्ड्स के बीच कोई विरोधाभास तो नहीं है.

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आसानी से पकड़ में आएगा झूठ और सच?

सीबीआई की टीम इन पांच सवालों के जवाब से उम्मीद कर रही है कि इस डिजिटल ट्रैकिंग और रीक्रिएशन के जरिए बयानों के झूठ और सच को आसानी से पकड़ा जा सकेगा. आधुनिक तकनीक और फॉरेंसिक डेटा के जरिए तैयार किया जा रहा यह रीक्रिएशन इस हाई-प्रोफाइल मिस्ट्री को सुलझाने में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.