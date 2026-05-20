ट्विशा शर्मा के परिजनों ने CM मोहन से की मुलाकात, जांच के लिए CBI को पत्र लिखेगी सरकार

Twisha Sharma Case CBI Inquiry: ट्विशा शर्मा के परिजनों ने बुधवार को राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव से मुलाकात की है. जिसके बाद सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस प्रकरण में परिवार की पूरी सहायता करेगी. राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में जांच के लिए सीबीआई को भी पत्र लिखा जाएगा. जबकि ट्विशा शर्मा के दोबारा पोस्टमार्टम के संबंध में न्यायालय निर्णय करेगा. लेकिन परिजन यदि चाहते हैं तो पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स ले जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. फिलहाल यह मामला पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है.

भोपाल में सीएम मोहन से मुलाकात

ट्विशा शर्मा के पिता ने मंत्रालय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बुधवार को मुलाकात की है. सीएम मोहन ने उनकी पूरी बात सुनने के बाद मामले की जांच में पूरी मदद की जाएगी. उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार को सीबीआई को पत्र लिखा जाएगा. वहीं ट्विशा का परिजन दोबारा से उसके पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे हैं. जिस पर सरकार ने कहा कि यह फैसला न्यायालय की तरफ से लिया जाएगा. ऐसे में अब इस मामले में सीबीआई जांच की उम्मीद बढ़ती दिख रही है. ट्विशा शर्मा की मौत को 10 दिन हो चुके हैं. लेकिन अब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है.

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ट्विशा शर्मा के पति को लुक आउट नोटिस जारी

इस बीच भोपाल पुलिस ने एक और एक्शन लिया है. ट्विशा शर्मा के फरार पति समर्थ सिंह के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है. पुलिस कमिश्नर संजय सिंह की तरफ से यह जानकारी दी गई है. उनका कहना है कि पुलिस आरोपी की तलाश तेजी से कर रही है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा. बता दें कि ट्विशा के पति ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जबकि उसके खिलाफ भोपाल पुलिस ने 10000 रुपए का इनाम भी जारी किया है. वह ट्विशा की मौत के बाद से ही फरार चल रहा है. पुलिस को अंदेशा था कि वह देश छोड़ सकता है. ऐसे में उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है.

एसआईटी का गठन

इसके अलावा मामले में भोपाल पुलिस ने एसआईटी का गठन भी किया है. जहां 6 टीमें बनाई गई हैं. जो मामले की जांच में जुटी है. इसके अलावा कांग्रेस सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विवेक तन्खा ने मामले में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है. जहां उन्होंने भी मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है. इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है. ट्विशा के परिजन अभी भोपाल में हैं और वह लगातार उसके दोबारा से पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं. ट्विशा के परिजनों ने अब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है.

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