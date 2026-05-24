Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3227748
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

Twisha Sharma Funeral: पंचतत्व में विलीन ट्विशा शर्मा, मौत के 12 दिन बाद भदभदा घाट पर अंतिम संस्कार, भाई ने दी मुखाग्नि

Twisha Sharma Death Case: भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. इस दौरान ट्विशा के भाई मेजर हर्षित ने मुखाग्नि दी. वहीं ट्विशा का परिवार काफी भावुक नजर आया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 24, 2026, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Twisha Sharma Funeral
Twisha Sharma Funeral

Twisha Sharma Funeral: भोपाल में रिटा. जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं. बता दें कि भदभदा विश्राम घाट पर ट्विशा शर्मा को नम आंखों से परिवार समेत अन्य लोगों ने अंतिम विदाई दी. इस दौरान ट्विशा के भाई मेजर हर्षित ने मुखाग्नि दी. इससे पहले ट्विशा शर्मा के शव का दिल्ली एम्स की टीम ने भोपाल एम्स में री-पोस्टमार्टम किया. मिली जानकारी के मुताबिक, पोस्टमार्टम से जुड़े सैंपल और विसरा भोपाल एम्स में ही सुरक्षित रखे गए हैं. 

ये भी पढ़ेंः अब ट्विशा शर्मा की मौत का खुलेगा राज! शव का री-पोस्टमार्टम पूरा, भदभदा घाट पर अंतिम संस्कार

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

TAGS

Twisha Sharma Case

Trending news

Twisha Sharma Case
पंचतत्व में विलीन ट्विशा शर्मा, मौत के 12 दिन बाद भदभदा घाट पर अंतिम संस्कार
bastar news
दूषित पानी से छत्तीसगढ़ में खतरनाक बीमारी का कहर, फिर भी अस्पताल जाने से डर रहे लोग
Twisha Sharma Case
अब ट्विशा की मौत का खुलेगा राज! शव का री-पोस्टमार्टम पूरा,भदभदा घाट पर अंतिम संस्कार
Contaminated water
धार के रहवासियों में बदबूदार मटमैले पानी से हड़कंप, दूषित पानी पीने को मजबूर रहवासी
twisha sharma death case
Twisha Sharma Death Cas: 12 दिन बाद भोपाल में होगा ट्विशा का अंतिम संस्कार...
Bandhavgarh National Park
बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बाघ के हमले में महिला की मौत, CM ने जताया दुख...
sheopur news
श्योपुर में भारी बवाल, थाने में घुसी सैकड़ों की भीड़, पुलिस पर लाठी-डंडों से हमला
bhopal crime news
बर्थडे पार्टी की...नशे में भोपाल की सड़कों पर दौड़ाई कार, कई लोगों को रौंदा...
cm mohan yadav
सिंगरौली महोत्सव में विकास योजनाओं पर जोर, CM मोहन यादव ने गिनाई उपलब्धियां
bhopal news
सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट में भोपाल से पहुंचेंगे नोएडा, जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी फ्लाइट