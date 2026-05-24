Twisha Sharma Funeral: पंचतत्व में विलीन ट्विशा शर्मा, मौत के 12 दिन बाद भदभदा घाट पर अंतिम संस्कार, भाई ने दी मुखाग्नि

Twisha Sharma Funeral: भोपाल में रिटा. जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं. बता दें कि भदभदा विश्राम घाट पर ट्विशा शर्मा को नम आंखों से परिवार समेत अन्य लोगों ने अंतिम विदाई दी. इस दौरान ट्विशा के भाई मेजर हर्षित ने मुखाग्नि दी. इससे पहले ट्विशा शर्मा के शव का दिल्ली एम्स की टीम ने भोपाल एम्स में री-पोस्टमार्टम किया. मिली जानकारी के मुताबिक, पोस्टमार्टम से जुड़े सैंपल और विसरा भोपाल एम्स में ही सुरक्षित रखे गए हैं.

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