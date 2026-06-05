Twisha Death Case: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कोर्ट पहुंचे परिजन, दायर किया नया आवेदन, जानिए पूरा मामला

Twisha Death Case: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई जांच कर रही है. अब इस मामले में ट्विशा के परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में नया आवेदन दायर किया है. यह आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शोभना भलावे की अदालत में पेश किया गया है.

आदेवन में कहा गया कि ट्विशा का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवश्यक है. वहीं नगर निगम ने भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अनिवार्य दस्तावेज बताया है. कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से दायर आवेदन को मंजूर कर लिया है. कोर्ट ने नगर निगम की जन्म-मृत्यु पंजीकरण शाखा, AIIMS दिल्ली और भोपाल और CBI को नोटिस जारी कर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बारे में जवाब मांगा है.

CBI कर रही मामले की जांच

ट्विशा की मौत के बाद पति समर्थ सिंह फरार हो गया था, जबकि सास गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत ले ली थी. बाद में हाई कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी और अगले ही दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले की जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपी गई है. CBI ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह दोनों को गिरफ्तार किया. हिरासत में उनसे पूछताछ की गई और बाद में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत

बता दें कि, 12 मई को ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ससुराल में फांसी के फंदे पर लटका शव मिली था. उनके ससुराल वालों का कहना है कि यह आत्महत्या का मामला था. वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि यह हत्या थी. उन्होंने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि इन दोनों ने ट्विशा की हत्या की और मौत को आत्महत्या दिखाने की साजिश रची.

ये भी पढ़े: प्री-मानसून की बारिश से भीगा MP, 45 जिलों में आंधी और बारिश अलर्ट, 60KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; अगले 48 घंटे भारी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट