Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3227241
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

खुलेगा ट्विशा शर्मा की मौत का राज? आज दोबारा होगा पोस्टमार्टम, पति समर्थ पुलिस रिमांड पर

Twisha Sharma Case: एक्टर और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच तेज हो गई है. हाई कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए रविवार को AIIMS, भोपाल में शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम किया जाएगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 24, 2026, 07:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुलेगा ट्विशा शर्मा की मौत का राज? आज दोबारा होगा पोस्टमार्टम, पति समर्थ पुलिस रिमांड पर

Twisha Sharma Case: संदिग्ध परिस्थितियों में हुई ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ा मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. जांच एजेंसियां ​​इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही हैं. हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए रविवार, 24 मई को AIIMS भोपाल में ट्विशा के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम किया जाएगा. जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी.

दिल्ली एम्स की टीम पहुंची भोपाल
AIIMS दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों की चार-सदस्यीय टीम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होकर राज्य सरकार द्वारा चार्टर किए गए विमान से भोपाल पहुंच गई है. पोस्टमॉर्टम जांच के दौरान ट्विशा के परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद रहेंगे. फिलहाल शव को AIIMS भोपाल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है.

यह भी पढ़ें: ट्विशा शर्मा मौत केस में बड़ा मोड़! 7 दिन की पुलिस रिमांड पर समर्थ सिंह, अब खुलेंगे कई राज

Add Zee News as a Preferred Source

 

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. इस मामले की सुनवाई सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की पीठ करेगी. इसके अलावा ट्विशा का पति समर्थ सिंह फिलहाल सात दिन की रिमांड पर पुलिस हिरासत में है. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि शादी के बाद उनके रिश्ते सामान्य थे, लेकिन ट्विशा के प्रेंग्नेंसी होने की पुष्टि के बाद उसका बर्ताव बदलने लगा था. जिसके बाद वह नोएडा चली गई थी और 23 अप्रैल को वापस लौटी थी. हालांकि, पुलिस को अंदेशा है कि समर्थ खुद को बचाने के लिए भ्रामक कहानियां गढ़ रहा है. फिलहाल पुलिस घटना वाले दिन हुई पूरी घटनाक्रम की गहन जांच कर रही है.

ट्विशा के परिवार ने की थी दोबारा पीएम की मांग
बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत के ठीक सात दिन बाद AIIMS भोपाल ने बताया कि शव सड़ना शुरू हो गया था. पुलिस से शव को अपनी हिरासत में लेने के लिए कहा गया था. लेकिन परिवार की दूसरी पोस्टमॉर्टम की मांग के कारण यह मामला अटका रहा. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Twisha Sharma Casebhopal news

Trending news

Bhopal/Indore News
डॉक्टरों का कमाल, गर्भ में जुड़वां बच्चे की मौत के बाद भी बचाई मां-नवजात की जान
Singrauli news
सीएम ने सिंगरौली को दी 552 करोड़ की सौगात, महिलाओं-पेंशन हितग्राहियों को दी राहत
Singrauli news
ना लालबत्ती...ना लंबा काफिला, सिंगरौली में मुख्यमंत्री ने पेश की सादगी की मिसाल
bhind news
शोले स्टाइल में हाई वोल्टेज ड्रामा! शराब के नशे में टावर पर चढ़ा युवक, सब हैरान
Mandsaur News
जिस मकान में की थी AC फिटिंग, उसी मालिक से मांगी 15 लाख की फिरौती, फिर पुलिस ने...
Sidhi Crime News
ऐसी औलाद से भगवान बचाए! बेटे ने 5000 में कर दिया ‘पिता की मौत’ का सौदा, 10 गिरफ्तार
gwalior crime news
शादी के ठीक 25 दिन बाद...एक मायके में तो दूसरे ने ससुराल में उठाया ऐसा कदम, सब हैरान
Mohan Yadav
MP के बिजली उपभोक्ताओं को 473 करोड़ की राहत, 40 लाख घरों में लगे स्मार्ट मीटर
Twisha Sharma Case
ट्विशा मौत केस में बड़ा मोड़! 7 दिन की पुलिस रिमांड पर समर्थ सिंह, अब खुलेंगे राज
bhind news
भिंड में दर्दनाक हादसा, शादी समारोह में जा रहा परिवार सिंध नदी में डूबा, दो की मौत