खुलेगा ट्विशा शर्मा की मौत का राज? आज दोबारा होगा पोस्टमार्टम, पति समर्थ पुलिस रिमांड पर

Twisha Sharma Case: एक्टर और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच तेज हो गई है. हाई कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए रविवार को AIIMS, भोपाल में शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम किया जाएगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी.
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Twisha Sharma Case: संदिग्ध परिस्थितियों में हुई ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ा मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. जांच एजेंसियां इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही हैं. हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए रविवार, 24 मई को AIIMS भोपाल में ट्विशा के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम किया जाएगा. जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी.
दिल्ली एम्स की टीम पहुंची भोपाल
AIIMS दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों की चार-सदस्यीय टीम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होकर राज्य सरकार द्वारा चार्टर किए गए विमान से भोपाल पहुंच गई है. पोस्टमॉर्टम जांच के दौरान ट्विशा के परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद रहेंगे. फिलहाल शव को AIIMS भोपाल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है.
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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. इस मामले की सुनवाई सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की पीठ करेगी. इसके अलावा ट्विशा का पति समर्थ सिंह फिलहाल सात दिन की रिमांड पर पुलिस हिरासत में है. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि शादी के बाद उनके रिश्ते सामान्य थे, लेकिन ट्विशा के प्रेंग्नेंसी होने की पुष्टि के बाद उसका बर्ताव बदलने लगा था. जिसके बाद वह नोएडा चली गई थी और 23 अप्रैल को वापस लौटी थी. हालांकि, पुलिस को अंदेशा है कि समर्थ खुद को बचाने के लिए भ्रामक कहानियां गढ़ रहा है. फिलहाल पुलिस घटना वाले दिन हुई पूरी घटनाक्रम की गहन जांच कर रही है.
ट्विशा के परिवार ने की थी दोबारा पीएम की मांग
बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत के ठीक सात दिन बाद AIIMS भोपाल ने बताया कि शव सड़ना शुरू हो गया था. पुलिस से शव को अपनी हिरासत में लेने के लिए कहा गया था. लेकिन परिवार की दूसरी पोस्टमॉर्टम की मांग के कारण यह मामला अटका रहा.
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