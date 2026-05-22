पार्लर में 3 घंटे बिताए, चेहरे पर कोई शिकन नहीं... ट्विशा शर्मा केस में नई CCTV फुटेज ने बढ़ाया सस्पेंस

Twisha Sharma Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक नया अहम सुराग सामने आया है. ट्विशा शर्मा की मौत से ठीक कुछ घंटे पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने जांच की दिशा में एक नया एंगल जोड़ दिया है और कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह सीसीटीवी फुटेज एक ब्यूटी पार्लर का है, जहां ट्विशा अपनी मौत से कुछ घंटे पहले गई थीं और 3 घंटे समय बिताए थे.

ट्विशा का हाव-भाव बिल्कुल नॉर्मल

सामने आए फुटेज और पार्लर स्टाफ से मिली जानकारी के अनुसार, ट्विशा शर्मा ने उस ब्यूटी पार्लर में करीब 3 घंटे का वक्त बिताया था. इस पूरे फुटेज में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उनका बर्ताव है. वीडियो में ट्विशा बिल्कुल सामान्य नजर आ रही हैं. उनके चेहरे या बॉडी लैंग्वेज से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि वह किसी डिप्रेशन, तनाव या खौफ में थीं. फुटेज देखकर कोई यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि महज कुछ घंटों बाद इस लड़की की फंदे से लटकती हुई लाश मिलने वाली है.

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नए सीसीटीवी फुटेस से बढ़ा सस्पेंस

बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत के बाद ट्विशा की सास ने दावा किया था कि घटना वाले दिन ट्विशा ब्यूटी पार्लर गई थीं. अब इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने से ससुराल पक्ष के उस बयान की पुष्टि हो गई है कि वह पार्लर गई थीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मौत का सस्पेंस और गहरा गया है.

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आखिर घर लौटने के बाद ऐसा क्या हुआ?

मध्य प्रदेश सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन अब इस सीसीटीवी फुटेज के बाद सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पार्लर में 3 घंटे तक बिल्कुल नॉर्मल रहने के बाद घर लौटने ही ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा ने संदिग्ध परिस्थितियों में जान दे दी. इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या पार्लर से घर लौटने के बाद ससुराल में कोई विवाद हुआ था?