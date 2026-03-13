आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, जबलपुर और ग्वालियर के दो अस्पतालों पर गिरी गाज, मरीजों को गलत तरीके से भर्ती कर हड़पे पैसे

Two Hospitals Suspended-आयुष्मान भारत 'निरामयम्' योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. अनियमितताओं और धोखाधड़ी लेकर मध्यप्रदेश के जबलपुर और ग्वालियर जिलों के दो अस्पताल राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के निशाने पर आ गए हैं. एजेंसी ने दोनों अस्पतालों को आयुष्मान योजना से निलंबित कर दिया है. थर्ड पार्टी ऑडिट में अनियमितताओं का खुलासा हुआ था. कार्रवाई थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी की जांच रिपोर्ट और पूर्व में प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई है. राज्य स्वास्थ्य एजेंसी योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के क्लेमों की नियमित समीक्षा कर रही है. समीक्षा के दौरान इन दोनों अस्पताल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ. दोनों अस्पताल आर्थिक लाभ के लिए मरीजों को गलत श्रेणियों में भर्ती कर फर्जी क्लेम पेश कर रहे थे.

धोखाधड़ी कर कमा रहे थे पैसा

गौरतलब, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने जबलपुर स्थित लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल के क्लेमों की जांच में गंभीर वित्तीय एवं प्रक्रियागत अनियमितताएं पाई गईं. इस जांच में यह पाया गया कि मरीजों को गलत श्रेणी में भर्ती करना, गलत पैकेज लगाना और धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ लेने जैसे मामले सामने आए हैं. अस्पताल के खिलाफ पहले भी इसी प्रकार की अनियमितताओं के कारण 46 लाख 99 हजार 990 की आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई की जा चुकी है. बार-बार चेतावनी के बावजूद अनियमितताएं दोहराए जाने पर जनहित में अस्पताल को आयुष्मान भारत 'निरामयम्' योजना से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

पहले भी हो चुकी कार्रवाई

जबलपुर के अस्पताल के अलावा ग्वालियर के ब्रह्माणी हॉस्पिटल के क्लेमों की जांच में भी गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं. परीक्षण के दौरान यह सामने आया कि मरीजों को गंभीर दिखाकर अनावश्यक आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया, क्लेम गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए और धोखाधड़ी के मामले पाए गए. इस अस्पताल के खिलाफ पहले भी कार्रवाई करते हुए 21 लाख 08 हजार 300 का अर्थदंड लगाया जा चुका है. बार-बार चेतावनी के बावजूद अनियमितताएं जारी रहने पर उक्त अस्पताल को भी आयुष्मान भारत निरामयम् योजना से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अनियमितता और धोखाधड़ी नहीं होगी बर्दाश्त

इन दोनों मामलों के सामने आने के बाद राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि योजना के पात्र हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. किसी भी प्रकार की अनियमितता या धोखाधड़ी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ग्वालियर और जबलपुर के इन दोनों अस्पतालों के पास किसी भी प्रकार का एनएबीच एक्रेडिशन सर्टिफिकेट भी नहीं पाया गया है. सर्टिफिकेट का न होना गंभीर अनियमितता माना गया है. राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि आयुष्मान भारत निरामयम् योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी सूचीबद्ध अस्पतालों की निगरानी लगातार जारी रहेगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-रायपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज पर संकट, नौकरी छोड़ रहे डॉक्टर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!