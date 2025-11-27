सीहोर में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, एक ही परिवार 2 की मौत, 3 गंभीर

Horrific Road Accident In Sehore: गुरूवार को सीहोर में इंदौर-भोपाल स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई, वहीं तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे है. यह हादसा स्टेट हाईवे किनारे दरबार ढाबे के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई.

मिली जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 6 बजे घने कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी कम होने पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार, महू से भोपाल जा रहा नेमा परिवार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को नहीं देख पाया, जिसके चलते उनकी कार ट्रक से जा टकराई. हादसा इतनी भीषण था की मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं भीषण टक्कर के बाद कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.

एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत

हादसे में संध्या नेमा (56) और मृदंग नेमा (28) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनील नेमा (60), संजीव नेमा (45) और मीनल नेमा (40) गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कोहरा बना हादसे की वजह

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सुबह के समय घना कोहरा होने के चलते कार चालक को ट्रक दिखाई नहीं दी. बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार भी तेज थी, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया.

