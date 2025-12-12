Advertisement
भोपाल

मोहन सरकार के दो साल पूरे, नदियों के जुड़ाव से लेकर नक्सलवाद के खात्मे तक, सीएम ने गिनाईं उपलब्धियां

Mohan government completes two years: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के दो साल पूरे होने पर भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने सरकार की अब तक की उपलब्धियों का विवरण दिया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 12, 2025, 02:09 PM IST
Two years Of The Mohan Government: मध्यप्रदेश में सीएम मोहन यादव की सरकार के दो साल पूरे हो गए हैं. दो साल के कार्यकाल पूरे होने पर राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई. सीएम ने कहा कि हमने सभी विभागों की दो साल के कामकाज की समीक्षा की और आने वाले 3 साल का टारगेट तय किया है.

दो साल के कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादाव ने कहा कि, वैश्विक व्यवस्था आज भारत के साथ जुड़ रही है. इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जाता है. पीएम मोदी ने देश के सामने खड़ी जटिल चुनौतियों का समाधान निकाला. जिसका नक्सलवाद सबसे बड़ा उदाहरण है. उन्होंने कहा कि सालों तक 'लाल सलाम'का माहौल बनाने वाले नक्सलियों का प्रभाव लगातार कम हुआ है. मंडला, डिंडोरी, बालाघाट जैसे इलाकों में नक्सलवाद लगभाग खत्मा हो गया है. 
 
नदी जोड़ो अभियान की दी जानकारी 

मुख्यमंत्री मोहन यादाव ने आगे कहा कि, एक समय में असंभव मानी जाने वाली नदी जोड़ो अभियान भी अब सफल हो रही है. केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का लाभ आज जनता को मिल रहा. जिससे तेजी से राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लोगों को पानी उपलब्ध होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना से सिंचाई का रकबा बढ़ा है. राजस्थान के साथ तालमेल कर परियोजना शुरू हुई और महाराष्ट्र के साथ वॉटर रिचार्ज का प्रोजेक्ट तैयार किया गया.

'सिंहस्थ के बनाई 800 करोड़ की योजना'

आगे जानकारी देते हुए सीएम ने बाताया कि, सिंहस्थ के दौरान शिप्रा नदी से स्नान व्यवस्था के लिए 800 करोड़ की योजना बनाई गई है. इसके साथ दी बड़ी नदियों को दूसरे राज्यों से जोड़ जा रहा है और 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर संत महात्माओं के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है. सीएम ने कहा कि भोपाल में पहले जीआईएस सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसे उनकी सरकार ने लागू किया. वहीं सागर में खाद का कारखाना चालू होने से यूरिया और अन्य खाद की आपूर्ति में आसानी होगी. 

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहें मौजूद

इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम जगदीश देवडा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, मुख्यमंत्री ACS नीरज मंडलोई, CPR दीपक सक्सेना, प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल मौजूद रहें. 

