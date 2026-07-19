एमपी में UCC का रास्ता साफ, लिव-इन रिलेशनशिप के लिए बने सख्त नियम; जानिए क्या-क्या बदलेगा?

समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह भारत के संविधान में बताए गए समानता, बराबरी, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के विजन को साकार करने की दिशा में एक खास कदम है. इसे मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शादी, तलाक, वैवाहिक झगड़ों से जुड़े भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे निजी मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक समान पर्सनल सिविल कानून लागू करने के मकसद से बनाया गया है. इस कोड का मुख्य मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि शादी, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े अलग-अलग पर्सनल कानूनों के तहत उनके साथ होने वाले पुराने भेदभाव को खत्म किया जा सके. उन्होंने कहा कि इन अलग-अलग और कभी-कभी अलिखित नियमों वाली प्रथाओं में सुधार करके और एक समान व निष्पक्ष ढांचा बनाकर, यह कोड पर्सनल सिविल कानून को आधुनिक बनाता है, ताकि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार मिल सकें. साथ ही, यह धार्मिक रीति-रिवाजों, समारोहों और पारंपरिक प्रथाओं की भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा करता है, बशर्ते वे सार्वजनिक नैतिकता और नीति के अनुरूप हों.



धर्मनिरपेक्षता के विजन के मद्देनजर बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान के भाग-4 में राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद-44 में यह उपबंध किया गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा. इसके उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में राज्य में विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार तथा सहवासी संबंध और उनसे संबंधित विषयों के विनियमन के लिए 'मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026' का प्रारूप तैयार किया गया है. प्रस्तावित संहिता का उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत विधियों के अंतर्गत समान प्रकृति के नागरिक विषयों में प्रचलित भिन्नताओं को एक समेकित विधिक ढांचे में विनियमित करना तथा समानता, लैंगिक न्याय, गरिमा और विधि के शासन के संवैधानिक मूल्यों को प्रभावी बनाना है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए एक समान पर्सनल सिविल कानून लागू करने के उद्देश्य से 'समान नागरिक संहिता' का एक ऐतिहासिक ड्राफ्ट तैयार किया है. यह प्रस्तावित कोड भारत के संविधान में निहित समानता, बराबरी, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस संहिता का मुख्य मकसद पर्सनल कानूनों के तहत महिलाओं के साथ होने वाले पुराने भेदभाव को खत्म करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें सशक्त बनाना है. पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार देने के साथ-साथ यह कोड उन धार्मिक रीति-रिवाजों और पारंपरिक प्रथाओं की भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा करता है, जो सार्वजनिक नैतिकता और नीति के अनुरूप हैं. यह कोड उत्तराखंड (2024), गुजरात (2026) और असम (2026) के यूनिफॉर्म सिविल कोड के गहन अध्ययन और उनके मार्गदर्शन से तैयार किया गया है.