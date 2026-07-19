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एमपी में UCC का रास्ता साफ, लिव-इन रिलेशनशिप के लिए बने सख्त नियम; जानिए क्या-क्या बदलेगा?

MP UCC News: मध्यप्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी को मंजूरी दे दी है. शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होगा. महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को विशेष संरक्षण दिया गया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 19, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:42 PM IST
एमपी में UCC का रास्ता साफ, लिव-इन रिलेशनशिप के लिए बने सख्त नियम; जानिए क्या-क्या बदलेगा?
Image Credit: ZEE MEDIA

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