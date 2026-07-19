UCC विधेयक को मंजूरी, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, मोहन कैबिनेट ने कई बड़े प्रस्तावों पर लगाई मुहर

UCC विधेयक को मंजूरी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) को मंजूरी दे दी गई है. यह कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा. मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. अब इस बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा. कानून सभी के लिए समान होने चाहिए. जिस तरह ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, उसी तरह लोगों को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. लगभग 94% लोगों ने UCC लागू करने का समर्थन किया. रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और समाज के सभी धर्मों और वर्गों के लोगों से सुझाव मांगे गए थे. विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया, हालांकि कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई. 80% मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों ने इसे लागू करने का समर्थन किया. दस लाख से ज़्यादा प्रतिक्रियाएं मिली हैं.