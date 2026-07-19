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UCC विधेयक को मंजूरी, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, मोहन कैबिनेट ने कई बड़े प्रस्तावों पर लगाई मुहर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) 2026 को मंजूरी दी गई.अब यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसके अलावा कई अन्य अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली.

Written ByRanjan BhagatEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 19, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:26 PM IST
UCC विधेयक को मंजूरी, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, मोहन कैबिनेट ने कई बड़े प्रस्तावों पर लगाई मुहर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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