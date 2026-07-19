UCC विधेयक को मंजूरी, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, मोहन कैबिनेट ने कई बड़े प्रस्तावों पर लगाई मुहर

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मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी है, जिनमें सबसे अहम यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 (UCC) को मंजूरी देना है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति को सोशल मीडिया, SMS और अन्य माध्यमों से 10 लाख से ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिनमें से लगभग 94% लोगों ने इसका समर्थन किया. खास बात यह है कि 80% मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों ने इसे लागू करने का समर्थन किया.
UCC विधेयक को मंजूरी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) को मंजूरी दे दी गई है. यह कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा. मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. अब इस बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा. कानून सभी के लिए समान होने चाहिए. जिस तरह ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, उसी तरह लोगों को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. लगभग 94% लोगों ने UCC लागू करने का समर्थन किया. रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और समाज के सभी धर्मों और वर्गों के लोगों से सुझाव मांगे गए थे. विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया, हालांकि कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई. 80% मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों ने इसे लागू करने का समर्थन किया. दस लाख से ज़्यादा प्रतिक्रियाएं मिली हैं.
शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
इस नए कानून के तहत राज्य में एक विवाह का नियम लागू होगा और कोई व्यक्ति कानूनी तलाक के बाद ही दोबारा शादी कर सकेगा. शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जिसमें दूल्हे के लिए कम से कम उम्र 21 साल और दुल्हन के लिए 18 साल तय की गई है. इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है, तो उसे पांच साल की जेल की सजा हो सकती है.
फायर सेफ्टी अधिनियम को हरी झंडी मिली
सभी धर्मों के सम्मान में आदिवासी समुदाय को इस कानून से बाहर रखा गया है. UCC के अलावा कैबिनेट ने राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट', सुरक्षा के लिए 'फायर सेफ्टी एक्ट', 'हेल्थ यूनिवर्सिटी एक्ट' और 'मध्य प्रदेश हाईवेज 2026 बिल' को भी मंजूरी दे दी है.
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