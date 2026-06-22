UCC के दायरे में आएंगे या बाहर रहेंगे आदिवासी? भोपाल बैठक में चार प्रस्तावों पर मंथन

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UCC News: मध्य प्रदेश का यूसीसी बिल को लेकर आज यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने राजधानी भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में विचार-मंथन किया. इस अवसर पर यूसीसी कमेटी ने आयोगों और शासन के विभिन्न विभागों के साथ आदिवासियों एवं महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की.
वहीं कमेटी के सदस्य और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि यूसीसी बिल का प्रारूप लागू करने से पहले समाज के विभिन्न वर्गों के विचारों का आदान-प्रदान होना चाहिए. उन्होंने बताया कि यूसीसी की वेबसाइट पर लोगों ने लाखों की संख्या में अपने सुझाव दिए हैं और इन्हीं सुझावों के आधार पर आज की बैठक आयोजित की गई.
यूसीसी बिल को अंतिम रूप कब
उन्होंने कहा कि आज उन आयोगों के साथ विचार-विमर्श किया गया जो सीधे फैमिली लॉ से जुड़े मामलों में कार्य करते हैं. इसके अलावा विभागीय अधिकारियों से भी चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों और धर्मगुरुओं के विचार जानने का भी प्रयास किया जाएगा. सभी पक्षों के सुझावों और विचारों का मंथन कर यूसीसी बिल को अंतिम रूप दिया जाएगा.
इन लोगों के लिए ये तीन सुझाव
शत्रुघ्न सिंह का कहना है कि अनुसूचित जनजातियों को लेकर भी कई सुझाव सामने आए हैं. एक विचार यह है कि उन्हें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाए और उनकी परंपराओं में कोई हस्तक्षेप न किया जाए. दूसरा विचार यह है कि उन्हें यूसीसी के अंतर्गत लाया जाए. तीसरा सुझाव यह है कि कुछ विषयों, जैसे विवाह पंजीकरण, के लिए यूसीसी लागू किया जाए. वहीं चौथा सुझाव के बारे में बताया कि आदिवासी समुदायों के लिए यूसीसी को वैकल्पिक रखा जाए, ताकि वे चाहें तो इसके दायरे में आएं और चाहें तो नहीं.
क्या है यूसीसी का मूल आधार?
उन्होंने आगे कहा कि यूसीसी का मूल आधार यह है कि परिवार से संबंधित कानूनों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो. वर्तमान बहस का केंद्र यही है कि क्या धर्म आधारित पारिवारिक कानून लागू रहें या पूरे देश के लिए एक समान कानून लागू हो.
लिव-इन रिलेशनशिप पर चर्चा
वहीं लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर शत्रुघ्न ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट कर चुका है कि दो वयस्क किस प्रकार साथ रहते हैं, यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है और इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता. हालांकि, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि कोई लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है तो उस संबंध में रहने वाली महिला और उससे जन्मे बच्चों को क्या अधिकार मिलने चाहिए.
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