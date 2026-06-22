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UCC के दायरे में आएंगे या बाहर रहेंगे आदिवासी? भोपाल बैठक में चार प्रस्तावों पर मंथन

MP UCC Update: भोपाल में यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने आदिवासी अधिकार, महिला हित, फैमिली लॉ और लिव-इन संबंधों पर चर्चा की. सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि सभी वर्गों, आयोगों, राजनीतिक दलों और धर्मगुरुओं के सुझावों के बाद यूसीसी का अंतिम प्रारूप तैयार होगा.

Written ByRanjan BhagatEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 22, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:14 PM IST
UCC के दायरे में आएंगे या बाहर रहेंगे आदिवासी? भोपाल बैठक में चार प्रस्तावों पर मंथन
Image Credit: MP UCC Update

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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