UCC के दायरे में आएंगे या बाहर रहेंगे आदिवासी? भोपाल बैठक में चार प्रस्तावों पर मंथन

इन लोगों के लिए ये तीन सुझाव

शत्रुघ्न सिंह का कहना है कि अनुसूचित जनजातियों को लेकर भी कई सुझाव सामने आए हैं. एक विचार यह है कि उन्हें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाए और उनकी परंपराओं में कोई हस्तक्षेप न किया जाए. दूसरा विचार यह है कि उन्हें यूसीसी के अंतर्गत लाया जाए. तीसरा सुझाव यह है कि कुछ विषयों, जैसे विवाह पंजीकरण, के लिए यूसीसी लागू किया जाए. वहीं चौथा सुझाव के बारे में बताया कि आदिवासी समुदायों के लिए यूसीसी को वैकल्पिक रखा जाए, ताकि वे चाहें तो इसके दायरे में आएं और चाहें तो नहीं.