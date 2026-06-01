उत्तराखंड-गुजरात के बाद अब इस बड़े राज्य में लागू होगा UCC, CM ने खुद किया बड़ा ऐलान!

UCC in MP: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमने अभी वर्तमान में जैसे हमारे पूर्ववर्ती तीन राज्यों ने इसको अपनाया है- उत्तराखंड, गुजरात और असम, उसके साथ ही हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए UCC लगा रहे हैं.
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UCC in MP: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) जल्द लागू होगी. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोगों से सुझाव मांगे हैं और बताया है कि यूसीसी को लेकर समिति बना दी गई है. यह समिति धार्मिक लोगों से राय ले रही है. मध्य प्रदेश में यूसीसी को लागू किया जाएगा, क्योंकि आज धार्मिक-सामाजिक-पारिवारिक रूप से भिन्न-भिन्न मतों की आवश्यकता नहीं है. आज जरूरत यूसीसी की ओर बढ़ने की है. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जनता भी वेबसाइट पर अपने सुझाव जरूर साझा करे.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता मध्यप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा लागू जा रही है. हमारे राज्य में चाहे बहनों के तलाक के मामले हों, चाहे पारिवारिक परंपराएं हों, चाहे भिन्न-भिन्न धार्मिक मामले हों, आज वैधानिक और सामाजिक रूप से इनमें भिन्नता की आवश्यकता नहीं है. वर्तमान में हमें समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने की जरूरत है. अभी तीन राज्यों उत्तराखंड-गुजरात और असम ने इसको अपनाया है. हम भी राज्य में यूसीसी लागू करेंगे.
सभी धर्मों के लोगों से सुझाव ले रही है समिति
सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारे राज्य के अंदर जो बहनों के विवाह के विच्छेद के प्रकार हो, पारिवारिक रूप से बहुत सारे रीति-रिवाज पालने के तरीके हों, ये अलग-अलग धर्मों के होना इसकी आज आवश्यकता नहीं है. हमको समान नागरिक संहिता पर बढ़ने की जरूरत है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में अलग-अलग विद्वानों को मिलाकर समिति भी बना दी गई है. यह समिति विभिन्न जिलों में जाकर सभी धर्मों के लोगों से सुझाव ले रही है. उनकी रिपोर्ट का संकलन करने के बाद हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्यप्रदेश में लागू हो जाए. राज्य की भी इच्छा है कि इसे लागू होना चाहिए.
हमारी सरकार मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि कमेटी को अपने सुझाव अवश्य दें। #UniformCivilCode #UCC pic.twitter.com/uRkoJx4wuJ
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 1, 2026
यूसीसी के अनुकूल राज्य है एमपी
मध्य प्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए और मुझे गर्व होगा कि हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी. यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार जनहितैषी, जनकल्याणकारी सभी कामों के लिए लगातार आगे बढ़ रही है. ऐसे समय में जब समान नागरिक संहिता का विषय आता है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश उस सर्वाधिक अनुकूल राज्यों में से है जहां इसको लगना चाहिए. मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं. आपके अपने मन में जो विचार आते हों... और इसके बारे में वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, आप यथायोग्य तरीके से अपने-अपने सुझाव उसमें जरूर दें.