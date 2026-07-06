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MP में इसी महीने लागू होगा UCC; CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, बोले- श्यामाप्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत बना रहे

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 6 जुलाई को भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं विचारक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया और कहा कि डॉ. मुखर्जी जिस प्रकार के भारत की कल्पना करते थे, हम वह राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 06, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:10 PM IST
MP में इसी महीने लागू होगा UCC; CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, बोले- श्यामाप्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत बना रहे
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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