/MP में इसी महीने लागू होगा UCC; CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, बोले- श्यामाप्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत बना रहे

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ा ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदेश में इसी महीने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी. भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर भोपाल में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी का सपना 'एक निशान, एक प्रधान, एक विधान' का था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अब उसी राह पर आगे बढ़ते हुए देश के गौरवशाली और सक्षम राज्यों की सूची में शामिल होने जा रहा है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 6 जुलाई को भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं विचारक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया. सीएम डॉ. यादव ने भोपाल में लालघाटी पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारी यादों में बसे हुए हैं. हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश भी उन गौरवशाली राज्यों में शामिल हो रहा है, जहां एक संविधान लागू है. डॉ. मुखर्जी ने आजादी के समय बनने वाले संविधान के अंदर की कमी को परिलक्षित करते हुए कहा था कि देश एक निशान-एक प्रधान-एक विधान से चलना चाहिए. मध्य प्रदेश भी इसी महीने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की ओर बढ़ रहा है.
श्यामाप्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत बना रहे: मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश वह सब करने जा रहा है, जो देश के लिए जरूरी है. उनके नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है. डॉ. मुखर्जी के उदात्त विचार को लेकर हम औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं. हम हर वर्ग के जीवन में कल्याण करने की तरफ बढ़ रहे हैं. डॉ. मुखर्जी जिस प्रकार के भारत की कल्पना करते थे, हम वह राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हैं. मध्य प्रदेश ने पहली बार डिफेंस के सेक्टर में स्वर्णिम इतिहास लिखा है. अब हमारे प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार के रक्षा उत्पाद बनेंगे. उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश को सर्वांगीण रूप से सशक्त करते हुए, सक्षम करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे.
एमपी में बेरोजगारी की दर सबसे कम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज मैं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को सार्थक करते हुए सतगढ़ी में बहुत बड़े इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करूंगा. इस पार्क में रहना, खाना, आराम करना, रोजगार पाना समग्र रूप से सुगम होगा. भोपाल बदलते समय में एक समृद्धशाली आर्थिक राजधानी बनने जा रहा है. विकास की आधारशिला रखने के लिए डॉ. मुखर्जी की जयंती से बड़ा दिन और कौन सा हो सकता है. मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कंवेंशन सेंटर भोपाल में बनेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अतिथि भारत आते हैं और सहजता से सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं. इसलिए अच्छे कामों के संकल्प के लिए हम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के पास भी कंवेंशन सेंटर बना रहे हैं. इसमें 5 हजार लोगों के बैठने की क्षमता होगी. जबकि, सतगढ़ी का कंवेंशन सेंटर 10 से 15 हजार लोगों की बैठक क्षमता वाला होगा. आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश वो स्थान है, जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है. प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है.