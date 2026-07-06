/MP में इसी महीने लागू होगा UCC; CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, बोले- श्यामाप्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत बना रहे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज मैं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को सार्थक करते हुए सतगढ़ी में बहुत बड़े इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करूंगा. इस पार्क में रहना, खाना, आराम करना, रोजगार पाना समग्र रूप से सुगम होगा. भोपाल बदलते समय में एक समृद्धशाली आर्थिक राजधानी बनने जा रहा है. विकास की आधारशिला रखने के लिए डॉ. मुखर्जी की जयंती से बड़ा दिन और कौन सा हो सकता है. मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कंवेंशन सेंटर भोपाल में बनेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अतिथि भारत आते हैं और सहजता से सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं. इसलिए अच्छे कामों के संकल्प के लिए हम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के पास भी कंवेंशन सेंटर बना रहे हैं. इसमें 5 हजार लोगों के बैठने की क्षमता होगी. जबकि, सतगढ़ी का कंवेंशन सेंटर 10 से 15 हजार लोगों की बैठक क्षमता वाला होगा. आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश वो स्थान है, जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है. प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है.