MP की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर, यूजीसी के निर्देश, जानकारी तक नहीं है अपलोड

MP News: मध्य प्रदेश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर घोषित किया गया है, बताया जा रहा है कि इनकी जानकारियां तक वेबसाइड पर अपलोड नहीं थी. देशभर में यूजीसी ने यह कार्रवाई की है, जिसमें एमपी की 10 यूनिवर्सिटी शामिल थी.
MP Defaulters Universities: यूजीसी ने मध्य प्रदेश के 10 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को 'डिफॉल्टर' घोषित किया है, जो अलग-अलग जिलों में हैं. बताया जा रहा है कि देशभर में यूजीसी ने 54 निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत आम लोगों के बीच वेबसाइट पर अपने विश्वविद्यालय से जुड़ी जानकारी अपलोड नहीं की थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 10 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं. बताया जा रहा है कि यूजीसी ने सभी को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन का पालन किया जाए.
जानकारी अपलोड करनी होगी
यूजीसी नोटिस जारी कर विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वह अपनी सभी तरह की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करें और संस्था के नियमों का पालन करें. यूजीसी के दिशा निर्देशों के मुताबिक इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जानकारी अपलोड होने से छात्र और उनके अभिभावक आसानी से सभी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. जबकि निजी विश्वविद्यालयों को अपने फॉर्मेट में भी सुधार के साथ-साथ जानकारी से जुड़े सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं.
एमपी के ये विश्वविद्यालय डिफॉल्टर
यूजीसी की तरफ से बताया गया कि इन विश्वविद्यालयों को पहले भी नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है. दरअसल, सभी तरह की जानकारी वेबसाइड पर अपलोड होने स यह जानकारी मिल पाएगी कि विश्वविद्यालय नियमों के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं, जिससे छात्रों और उनके परिजनों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. यूजीसी का निजी विश्वविद्यालयों को लेकर यह एक्शन अहम माना जा रहा है.
