Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3030090
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

पूर्व CM ने शादियों की फिजूलखर्ची पर उठाए सवाल, नेताओं को भी दी नसीहत, कम खर्च हो

MP News: मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने शादियों में होने वाली फिजूलखर्ची पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने नेताओं और उद्योगपतियों को भी सलाह दी है कि शादियों में फिजूलखर्ची नहीं करना चाहिए. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 05, 2025, 02:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादियों की फिजूलखर्ची पर पूर्व सीएम ने उठाए सवाल
शादियों की फिजूलखर्ची पर पूर्व सीएम ने उठाए सवाल

Uma Bharti: मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम ने शादियों में होने वाली फिजूलखर्ची पर सवाल उठाए हैं, उनका कहना है दिखावे में खर्चा नहीं होना चाहिए. जबकि नेताओं और उद्योगपतियों को इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि शादियों में कम खर्चा होना चाहिए. मैं तो नेताओं से बार-बार कहती हूं कि आप लोगों की इज्जत तो वैसे ही इतनी ज्यादा है, इसलिए नेताओं को शादियों में आदर्श उदाहरण पेश करना चाहिए. भोपाल में चर्चा के दौरान उमा भारती ने यह बात कही है, जिसके बाद उनका यह मुद्दा वायरल हो रहा है. 

उमा भारती ने दिया संदेश 

उमा भारती ने नेताओं और उद्योगपतियों के घरों में होने वाली भव्य और फिजूलखर्ची वाली शादियों पर कड़ा बयान दिया है, भोपाल में अपने बंगले को लेकर कहा कि आजकल शादियाँ मैरिज गार्डन, लग्जरी लोकेशंस और भारी खर्चों का प्रतीक बन गई हैं, जबकि इससे समाज में गलत संदेश जाता है. उमा भारती ने कहा कि नेता पहले ही सम्मानित होते हैं, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती, लेकिन 'दो नंबर के पैसे' को खपाने की प्रवृत्ति के कारण शादियां अत्यधिक खर्चीली होती जा रही हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि नेताओं को शादियों में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और सादगी अपनानी चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः भोपाल को मिलेगा एक और रेलवे स्टेशन, अब इतनी हो जाएगी संख्या, दो ट्रेनें भी फाइनल

पैसे खर्च होते हैं 

पूर्व सीएम ने उद्योगपतियों पर भी निशाना साधा और कहा कि कई बड़े उद्योगपति विदेशों से कलाकारों को बुलाकर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, उमा भारती ने कटाक्ष किया 'एक-एक नाचने और गाने वाली को अमेरिका से बुलाकर 20-20 करोड़ रुपये दिए जाते हैं. इसके बदले वे 20 हजार निम्न आय वर्ग की बेटियों का विवाह करा सकते थे, इससे दुआ भी मिलती और यश भी. फिजूलखर्ची न केवल लक्ष्मी का अपमान है, बल्कि धन का भद्दा प्रदर्शन भी. उन्होंने ऐसे उद्योगपतियों की शादियों की कड़ी निंदा की और बताया कि उन्होंने अपने घर में इन आयोजनों का न्यौता स्वीकार करने पर रोक लगा रखी है. 

उमा भारती ने कहा इनका निमंत्रण मेरे घर में अंदर नहीं आ सकता, बाहर ही रख दो, ऐसी शादियों को देखकर शर्म आती है, दुख होता है. उमा भारती का यह बयान फिलहाल चर्चा में बना हुआ है. 

ये भी पढे़ंः भोपाल मेट्रो में इतने दिन फ्री सफर कर सकेंगे लोग, फिर लगेगा किराया, खत्म होगा इंतजार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

uma bhartiuma bharti weddings questionsmp news

Trending news

EOW
सीधी में सरकारी शिक्षक के ठिकानों पर EOW की रेड, करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति मिली...
Mohan Yadav
वाइल्ड लाइफ के लिए गुड न्यूज, CM मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़े 3 चीते
Ujjain mahakal temple
महाकाल मंदिर से क्यों हटाई जा रही प्राचीन विष्णु मंदिर, प्रतिमा संग्रहालय में रखवाई
mp news
क्या कोर्ट को तमाशा समझ रखा है? MP हाई कोर्ट ने बार-बार याचिका लगाने पर लगाई फटकार
Raipur Airport
रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, इंडिगो की उड़ानें हुईं रद्द...
road accident
गुना में पलटी तेज रफ्तार बस, 1 की मौत कई गंभीर घायल, दो भोपाल रेफर...
Indore Collector Shivam Verma
इंदौर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, दो महिला पटवारी सहित 3 निलंबित, लापरवाही पर कार्रवाई...
school holidays December
MP में दिसंबर महीने में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल: जानें कब-कब पड़ेगी छुट्टियां...
muder cas
पत्नी पर टिप्पणी से भड़का आरोपी, हंसिया मारकर बड़े भाई की हत्या...
ujjain news
महाकाल मंदिर की सुरक्षा में बड़ा बदलाव: नई एजेंसी संभालेगी जिम्मेदारी...