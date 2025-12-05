पूर्व CM ने शादियों की फिजूलखर्ची पर उठाए सवाल, नेताओं को भी दी नसीहत, कम खर्च हो

Uma Bharti: मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम ने शादियों में होने वाली फिजूलखर्ची पर सवाल उठाए हैं, उनका कहना है दिखावे में खर्चा नहीं होना चाहिए. जबकि नेताओं और उद्योगपतियों को इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि शादियों में कम खर्चा होना चाहिए. मैं तो नेताओं से बार-बार कहती हूं कि आप लोगों की इज्जत तो वैसे ही इतनी ज्यादा है, इसलिए नेताओं को शादियों में आदर्श उदाहरण पेश करना चाहिए. भोपाल में चर्चा के दौरान उमा भारती ने यह बात कही है, जिसके बाद उनका यह मुद्दा वायरल हो रहा है.

उमा भारती ने दिया संदेश

उमा भारती ने नेताओं और उद्योगपतियों के घरों में होने वाली भव्य और फिजूलखर्ची वाली शादियों पर कड़ा बयान दिया है, भोपाल में अपने बंगले को लेकर कहा कि आजकल शादियाँ मैरिज गार्डन, लग्जरी लोकेशंस और भारी खर्चों का प्रतीक बन गई हैं, जबकि इससे समाज में गलत संदेश जाता है. उमा भारती ने कहा कि नेता पहले ही सम्मानित होते हैं, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती, लेकिन 'दो नंबर के पैसे' को खपाने की प्रवृत्ति के कारण शादियां अत्यधिक खर्चीली होती जा रही हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि नेताओं को शादियों में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और सादगी अपनानी चाहिए.

पैसे खर्च होते हैं

पूर्व सीएम ने उद्योगपतियों पर भी निशाना साधा और कहा कि कई बड़े उद्योगपति विदेशों से कलाकारों को बुलाकर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, उमा भारती ने कटाक्ष किया 'एक-एक नाचने और गाने वाली को अमेरिका से बुलाकर 20-20 करोड़ रुपये दिए जाते हैं. इसके बदले वे 20 हजार निम्न आय वर्ग की बेटियों का विवाह करा सकते थे, इससे दुआ भी मिलती और यश भी. फिजूलखर्ची न केवल लक्ष्मी का अपमान है, बल्कि धन का भद्दा प्रदर्शन भी. उन्होंने ऐसे उद्योगपतियों की शादियों की कड़ी निंदा की और बताया कि उन्होंने अपने घर में इन आयोजनों का न्यौता स्वीकार करने पर रोक लगा रखी है.

उमा भारती ने कहा इनका निमंत्रण मेरे घर में अंदर नहीं आ सकता, बाहर ही रख दो, ऐसी शादियों को देखकर शर्म आती है, दुख होता है. उमा भारती का यह बयान फिलहाल चर्चा में बना हुआ है.

