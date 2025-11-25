पीएम धन धान्य योजना में शामिल हुए MP के यह 8 जिले, क्या है यह स्कीम, किसानों को फायदा

MP News: मध्य प्रदेश के आठ जिलों को प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में शामिल किया गया है, जहां हर जिले में एक आईएएस अधिकारी की तैनाती बतौर नोडल अधिकारी के रूप में की गई है, ये अधिकारी इन जिलों का दौरा करेंगे और सभी की रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेंगे, इसके लिए क्रियान्वयन कर जरूर कदम भी उठाए जाएंगे, यह योजना केंद्र सरकार की तरफ से अहम मानी जा रही है, जिसकी पूरी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी. इसलिए जिन अधिकारियों की ड्यूटी इस काम में लगाई गई है वह केंद्र सरकार की तरफ से तय किए गए मापदंडों के हिसाब से ही काम करेंगे.

एमपी के ये जिले शामिल

अलीराजपुर

उमरिया

डिंडोरी

शहडोल

सीधी

निवाड़ी

टीकमगढ़

अनूपपुर

किस जिले में कौन अधिकारी

Add Zee News as a Preferred Source

उमरिया जिले में अजय गुप्ता, डिंडौरी में मनोज पुष्प, अलीराजपुर में निधि निवेदिता, शहडोल में कुमार पुरुषोत्तम, सीधी में संतोष कुमार वर्मा, निवाड़ी में ऋषि गर्ग, टीकमगढ़ में अवि प्रसाद और अनूपपुर जिले में राहुल धोटे को तैनात किया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सभी जिलों के नोडल अधिकारी भारत सरकार की तरफ से तय मानकों के आधार पर जिला कार्ययोजना तैयार करवाएंगे और इसे केंद्रीय स्तर पर विकसित डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाएगा, साथ ही वे समय-समय पर जिलों में जाकर योजना के ज़मीनी क्रियान्वयन का मूल्यांकन भी करेंगे.

ये भी पढ़ेंः युवाओं को नौकरी नहीं...मालिक बनाएगी ये खास योजना! मध्य प्रदेश में बिना गारंटी मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का लोन

क्या है यह योजना

प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कम उत्पादकता वाले 100 कृषि जिलों को समृद्ध, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, इस योजना के तहत 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर लागू किया जा रहा है. इसका मुख्य लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना है, सरकार का अनुमान है कि इस योजना से देश के 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. जिससे यह योजना अहम मानी जा रही है.

योजना के तहत एक केंद्रीय मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और डिजिटल रैंकिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक शामिल होंगे, प्रत्येक जिले के लिए एक केंद्रीय नोडल अधिकारी प्रगति की नियमित समीक्षा करेगा. नई प्रणाली के जरिए योजना का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी होगा और जिलों की कार्यक्षमता भी बेहतर तरीके से आंकी जा सकेगी.

ये भी पढ़ेंः MP का ये स्टेशन है रणनीतिक रेलवे हब, क्यों माना जाता है व्यस्त जंक्शन, खास है यह रूट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!