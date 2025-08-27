अब CM PM के आने पर भी नहीं लगेगा जाम, भोपाल के इस इलाके में बन रहा अंडरपास
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2898565
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

अब CM PM के आने पर भी नहीं लगेगा जाम, भोपाल के इस इलाके में बन रहा अंडरपास

MP News: भोपाल में जल्द ही चार लेन का अंडरपास बनने जा रहा है. शासन की ओर से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी  मिल गई है. इस अंडरपास को भोपाल के सबसे व्यस्त इलाके यानी VIP चौराहे पर शुरू किया जाएगा.

Written By  Zee News Desk|Edited By: Shubham Kumar Tiwari|Last Updated: Aug 27, 2025, 01:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Bhopal Underpass Project: भोपाल में जल्द ही नया अंडरपास बनने जा रहा है. इस अंडरपास के बनने से VIP से लेकर VVIP के काफीले से शहर की आम जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी. यानी कि VIP मवमेंट से ना जम लगेगा ना ही यातायात में कोई दिक्कत. इस अंडरपास को भोपाल के सबसे बिजी इलाके और VIP चौराहे पर शुरू किया जाएगा. 

एमपी में दौड़ पड़ी विकास की लहर
मध्य प्रदेश में विकास की रप्तार तेज होती दिखाई दे रही है. हाल ही में जबलपुर में, मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर के उद्धाटन के बाद भोपाल को बड़ी सौगात मिली है. भोपाल के वीआइपी चौराहे पर जल्द ही अंडपास का निर्माण किया जाएगा. भोपाल हाउसिंग बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट की कमान संभाली है. 

ऐसा होगा अंडरपास
अंडरपास की डिजाइन तैयार हो चुकी है.  अंडरपास चार लेन और 80 मीटर लंबा निर्माण किया जाएगा. इस अंडरपास के बन जाने से कमला पार्क से रोशनपुरा न्यू मार्केट की ओर जाने वाले लोगों को ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलेगी. शासन की ओर से अंडरपास के निर्माण को मंजूरी मिल गई है, जल्द  ही काम शुरू होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

भोपाल में यहां इतना ट्रैफिक
भोपाल के सबसे व्यस्त इलाके में बनने जा रहा ये अंडरपास कई मायने में शहर के जाम के झाम को कंट्रोल करेगा. पॉलिटेक्निक चोराहा, न्यू मार्केट से डिपो चौराहा, सीएम हाउस, कमला पार्क, कमला पार्क से न्यू मार्केट, कमला पार्क से राजभवन तक भारी जाम देखा जाता है. VVIP के काफिले की वजह से यहां लोगों को घंटो जाम में फसना पड़ता है. अंडरपास के बन जाने से शहरवासियों को जल्द ऐसी परिस्थितयों से छुटकारा मिलेगा.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: पत्रिका

TAGS

bhopal news

Trending news

indore news
अर्चना, निकिता की तरह इंदौर की श्रद्धा 5 दिन से लापता, परिवार वालों ने कराया टोटका
Census training in MP
एमपी में जनगणना की तैयारी शुरू, सरकार ने बनाई हाईपावर कमेटी; दो चरणों में होगा काम
Sarathi Portal App
परिवहन विभाग ने शुरू की खास सुविधा, अब गाड़ी मालिक खुद कर सकते मोबाइल नंबर अपडेट
mhow news
'भारत आत्मरक्षा के लिए हमेशा तैयार...', महू 'रण संवाद' में रक्षा मंत्री का बयान
indore news in hindi
Indore: कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड मामले में बैंक खातों पर टिकी जांच
Shajapur News
शाजापुर में बड़ा हादसा टला, भरभराकर गिरा होटल का शौचालय; जैसे-तैसे भागने लगे लोग
Raisen News
कटनी की अर्चना तिवारी के बाद रायसेन की निकिता भी गायब, 8 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग
mp farmer news
एमपी के किसानों को मिलेगा 42 लाख तक का लोन, 33% सब्सिडी का कैसे उठाएं लाभ, जानें
mp breaking news
मध्यप्रदेश में कहां क्या हो रहा खास? यहां पढ़ें पल-पल की खबर
damoh news
हटा में लव जिहाद विवाद से बवाल! दो पक्ष आमने-सामने आए, पुलिस ने संभाले हालात
;