अब CM PM के आने पर भी नहीं लगेगा जाम, भोपाल के इस इलाके में बन रहा अंडरपास

Bhopal Underpass Project: भोपाल में जल्द ही नया अंडरपास बनने जा रहा है. इस अंडरपास के बनने से VIP से लेकर VVIP के काफीले से शहर की आम जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी. यानी कि VIP मवमेंट से ना जम लगेगा ना ही यातायात में कोई दिक्कत. इस अंडरपास को भोपाल के सबसे बिजी इलाके और VIP चौराहे पर शुरू किया जाएगा.

एमपी में दौड़ पड़ी विकास की लहर

मध्य प्रदेश में विकास की रप्तार तेज होती दिखाई दे रही है. हाल ही में जबलपुर में, मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर के उद्धाटन के बाद भोपाल को बड़ी सौगात मिली है. भोपाल के वीआइपी चौराहे पर जल्द ही अंडपास का निर्माण किया जाएगा. भोपाल हाउसिंग बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट की कमान संभाली है.

ऐसा होगा अंडरपास

अंडरपास की डिजाइन तैयार हो चुकी है. अंडरपास चार लेन और 80 मीटर लंबा निर्माण किया जाएगा. इस अंडरपास के बन जाने से कमला पार्क से रोशनपुरा न्यू मार्केट की ओर जाने वाले लोगों को ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलेगी. शासन की ओर से अंडरपास के निर्माण को मंजूरी मिल गई है, जल्द ही काम शुरू होगा.

भोपाल में यहां इतना ट्रैफिक

भोपाल के सबसे व्यस्त इलाके में बनने जा रहा ये अंडरपास कई मायने में शहर के जाम के झाम को कंट्रोल करेगा. पॉलिटेक्निक चोराहा, न्यू मार्केट से डिपो चौराहा, सीएम हाउस, कमला पार्क, कमला पार्क से न्यू मार्केट, कमला पार्क से राजभवन तक भारी जाम देखा जाता है. VVIP के काफिले की वजह से यहां लोगों को घंटो जाम में फसना पड़ता है. अंडरपास के बन जाने से शहरवासियों को जल्द ऐसी परिस्थितयों से छुटकारा मिलेगा.

सोर्स: पत्रिका