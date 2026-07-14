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MP में जल्द लागू होगा UCC, लिव-इन में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य, आदिवासी समुदाय बाहर; शादी-तलाक के नियम होंगे समान

Uniform Civil Code MP: मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की तैयारी तेज हो गई है. UCC का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दी है. यह रिपोर्ट तीन खंडों में तैयार की गई है.

Written ByPooja
Published: Jul 14, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:54 AM IST
MP में जल्द लागू होगा UCC, लिव-इन में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य, आदिवासी समुदाय बाहर; शादी-तलाक के नियम होंगे समान

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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