/MP में जल्द लागू होगा UCC, लिव-इन में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य, आदिवासी समुदाय बाहर; शादी-तलाक के नियम होंगे समान

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Uniform Civil Code MP: मध्य प्रदेश में 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश किए जाने क तैयारी है. इस विधेयक का मसौदा गुजरात में लागू कानून के आधार पर तैयार किया गया है. सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने यूसीसी से जुड़ी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दिया.
समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझावों के साथ लोगों का राय (जन परामर्श) भी शामिल की है. इसके अलावा यूसीसी विधेयक का मसौदा भी तैयार कर लिया गया है. प्रस्तावित कानून में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कई नए नियम रखे गए हैं. इसके तहत लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो इसे कानून के तहत अपराध माना जाएगा. वहीं अगर कोई लिव-इन रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है, तो उसे रजिस्ट्रार के पास आवेदन देना होगा. इस UCC के दायरे में आदिवासी, घुमंतु, अर्द्धघुमंतु और मतांतरित आदिवासी समुदाय शामिल नहीं होंगे.
सूत्रों के अनुसार, कमेटी के सभी सदस्यों ने UCC रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. आदिवासी समुदायों को पूरी तरह से इससे अलग रखा गया है. वे UCC के दायरे से बाहर रहेंगे. शादी और तलाक से जुड़े एक जैसे नियम सभी पर लागू होंगे और किसी को भी कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी.समिति ने तय समय के भीतर काम पूरा कर लिया और रिपोर्ट तीन खंडों में तैयार की गई है.
रिपोर्ट 3 खंडों में तैयार
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