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भोपाल में गैस पीड़ितों पर नया संकट, भागीरथपुरा जैसे हालात का डर; दूषित पानी ने बढ़ाई चिंता

Bhopal News: भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास की बस्तियों में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर गैस पीड़ित संगठनों ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. संगठनों का दावा है कि पानी की जांच में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिले हैं. स्थानीय लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written ByRanjan BhagatEdited ByManish kushawah
Published: Aug 04, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:43 PM IST
भोपाल में गैस पीड़ितों पर नया संकट, भागीरथपुरा जैसे हालात का डर; दूषित पानी ने बढ़ाई चिंता
Image Credit: ZEE MEDIA

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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