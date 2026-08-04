भोपाल में गैस पीड़ितों पर नया संकट, भागीरथपुरा जैसे हालात का डर; दूषित पानी ने बढ़ाई चिंता

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Bhopal Gas Victims Case: भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास रहने वाले गैस पीड़ित परिवार एक बार फिर नई परेशानी का सामना कर रहे हैं. गैस पीड़ित संगठनों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण इलाके की कई बस्तियों में सीवेज मिला गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है. संगठनों का कहना है कि पहले कराई गई पानी की जांच में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिले थे, जो मानव मल में पाए जाते हैं. इससे लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है और स्थानीय लोग लगातार चिंता जता रहे हैं.
संगठनों का कहना है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से सीवेज का गंदा पानी पीने के पानी में मिल रहा है. उनका दावा है कि कैंची छोला, द्वारका नगर, ब्लू मून कॉलोनी, जेपी नगर बस्ती, नवाब कॉलोनी, न्यू आरिफ नगर, शिव नगर, उड़िया बस्ती, फूटा मकबरा और शाहीन कॉलोनी समेत दो दर्जन से अधिक बस्तियों में दूषित पानी की समस्या सामने आई है. लोगों को डर है कि अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो हालात और बिगड़ सकते हैं.
पानी से फैली बीमारी
स्थानीय रहवासियों का कहना है कि नलों से आने वाले पानी में बदबू रहती है, इसलिए मजबूरी में उसे उबालकर पीना पड़ता है. उनका आरोप है कि गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और यह समस्या सिर्फ बारिश के मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे साल बनी रहती है. लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार पार्षद और जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इससे रहवासियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
संगठन ने की ये मांग
पूरे मामले पर भोपाल की महापौर मालती राय ने कहा कि शहर में जहां-जहां गंदे पानी की शिकायत मिल रही है, वहां से पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. वहीं गैस पीड़ित संगठन मांग कर रहे हैं कि प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए, सीवेज की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए और लोगों की सेहत से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएं.
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