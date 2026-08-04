भोपाल में गैस पीड़ितों पर नया संकट, भागीरथपुरा जैसे हालात का डर; दूषित पानी ने बढ़ाई चिंता

Bhopal Gas Victims Case: भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास रहने वाले गैस पीड़ित परिवार एक बार फिर नई परेशानी का सामना कर रहे हैं. गैस पीड़ित संगठनों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण इलाके की कई बस्तियों में सीवेज मिला गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है. संगठनों का कहना है कि पहले कराई गई पानी की जांच में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिले थे, जो मानव मल में पाए जाते हैं. इससे लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है और स्थानीय लोग लगातार चिंता जता रहे हैं.