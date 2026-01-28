Advertisement
MP में बेमौसम बारिश-ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान, मंत्री बोले-मुआवजा दिया जाएगा

MP Hailstorms: मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है. मोहन सरकार ने इस मामले में किसानों को मुआवजा देने की बात कही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:09 PM IST
एमपी बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान
एमपी बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान

MP Govt Compensation To Farmers: मध्य प्रदेश में मौसम में अचानक हुए बदलाव के बाद कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की फसलों का बहुत नुकसान पहुंचा है. मामले में सीहोर, शाजापुर, सागर, हरदा, नर्मदापुरम समेत ग्वालियर चंबल संभाग के कई जिलों में तेज ओलावृष्टि हुई है, जिससे गेहूं, चना, मसूर समेत दूसरी फसलों को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में किसानों ने मुआवजे की मांग की है, बताया जा रहा है कि फसलों को लेकर हुए नुकसान पर अधिकारियों को सरकार की तरफ से मुआवजे के निर्देश दिए गए हैं. 

मुआवजा दिया जाएगाः मंत्री करण सिंह वर्मा 

मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर मोहन सरकार में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जहां-जहां नुकसान हुआ है, वहां कलेक्टर और तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वह मौके पर जाकर नुकसान का आंकलन करें और सर्वे करवाएं. जहां भी 100 परसेंट नुकसान हुआ है, वहां पर 32000 रुपए प्रति हेक्टर के हिसाब से राहत राशि किसानों को दी जाएगी. नुकसान को लेकर कलेक्टर को तत्काल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं. सरकार लगातार सभी जिलों पर नजर बनाए हुए हैं. 

नुकसान का सर्वे होगा 

मंत्री करण सिंह वर्मा का कहना है कि जहां-जहां भी नुकसान हुआ है, वहां सर्वे किया जाएगा और मुआवजा दिया जाएगा. बता दें कि कई जिलों से लगातार नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद किसानों ने सरकार से मामले में मुआवजे की मांग की थी. बीते 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और सागर संभाग के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की खबरें आ रही हैं. जबकि आंधी तूफान की स्थिति से भी नुकसान हुआ है, ऐसे में फसलों पर सरकार ने सर्वे की बात कही है. वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है. 

मौसम विभाग का अलर्ट 

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आने वाले 48 घंटे के दौरान कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. श्योपुर, मुरैना, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, इंदौर, खंडवा, उज्जैन, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, टीकमगढ़, छतरपुर, शाजापुर, मंदसौर,हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, खंडवा, बड़वानी, रतलाम जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जबकि इन जिलों में और भी अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने फिलहाल सभी लोगों से सावधानी बरतने की बात कही है. क्योंकि कई जिलों में तेज बारिश भी हो सकती है. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

