MP के बिजली कर्मचारियों को बड़ी सौगात, परमानेंट होंगे 6000 कर्मी, बस करना होगा ये काम

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MP Power Company Permanent Job News: मध्य प्रदेश के बिजली विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार ने बिजली वितरण और पावर कंपनियों में रिक्त पदों पर संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति देने का निर्णय लिया है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 6 हजार संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये कर्मचारी स्थायी सेवा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे. ऊर्जा विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
कॉन्ट्रैक्ट वाले पद से रेगुलर पद पर जाने के लिए कर्मचारियों को डिपार्टमेंट की ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी. यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी. इसमें पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के कर्मचारियों को कम से कम 50% यानी 50 अंक लाने होंगे, जबकि SC, ST और OBC कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए कट-ऑफ 40 अंक तय किया गया है.
कर्मचारियों को मिलेगा बोनस अंक
कर्मचारियों को परीक्षा में उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर बोनस अंक मिलेंगे. सरकार ने अनुभव के आधार पर अधिकतम 30 बोनस अंक देने का फैसला किया है. पहले दो साल के अनुभव के लिए 10 अंक दिए जाएंगे और उसके बाद हर साल के लिए 2 अतिरिक्त अंक जुड़ेंगे. अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में मिले अंकों और अनुभव के लिए मिले बोनस अंकों को मिलाकर तैयार की जाएगी.
31 अक्टूबर तक आयजित की जाएगी परीक्षा
ऊर्जा विभाग ने साफ किया है कि यह मौका एक बार दिया जाएगा. सभी बिजली कंपनियों को 31 अक्टूबर तक परीक्षा आयोजित करनी होगी, नतीजे घोषित करने होंगे, पूरी चयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी. रेगुलर होने पर कर्मचारियों को अपने पिछले कॉन्ट्रैक्ट वाले पद छोड़ने होंगे और वे रेगुलर कर्मचारियों को मिलने वाली पूरी सैलरी और अन्य सभी सरकारी सुविधाओं के हकदार हो जाएंगे.
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