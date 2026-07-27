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MP के बिजली कर्मचारियों को बड़ी सौगात, परमानेंट होंगे 6000 कर्मी, बस करना होगा ये काम

MP Power Company Permanent Job News: मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली विभाग की पावर कंपनियों में कार्यरत करीब 6 हजारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है. ऊर्जा विभाग ने इस प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है.

Written ByPooja
Published: Jul 27, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:03 PM IST
MP के बिजली कर्मचारियों को बड़ी सौगात, परमानेंट होंगे 6000 कर्मी, बस करना होगा ये काम

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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