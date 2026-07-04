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पेपर लीक के बाद अब सीधे 'पेपर चोरी', RGPV में परीक्षा से ठीक पहले गायब हुए प्रश्नपत्र, मचा हड़कंप

Bhopal News: भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में परीक्षा से ठीक पहले नौ विषयों के प्रश्न-पत्रों के बंडल चोरी हो जाने से हड़कंप मच गया. यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट (UTD) का ताला तोड़कर गोपनीय प्रश्नपत्र गायब कर दिए गए.

Written ByRanjan BhagatEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 04, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:43 AM IST
पेपर लीक के बाद अब सीधे 'पेपर चोरी', RGPV में परीक्षा से ठीक पहले गायब हुए प्रश्नपत्र, मचा हड़कंप
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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