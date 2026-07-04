पेपर लीक के बाद अब सीधे 'पेपर चोरी', RGPV में परीक्षा से ठीक पहले गायब हुए प्रश्नपत्र, मचा हड़कंप

देश भर में NEET पेपर लीक का मामला अभी भी तूल पकड़ा हुआ है, इसी बीच भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में परीक्षा से पहले प्रश्न-पत्र चोरी होने की एक बड़ी घटना सामने आई है. यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट (UTD) के तहत स्कूल ऑफ बायोमॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में मौजूद परीक्षा शाखा के ताले तोड़कर लगभग नौ अलग-अलग विषयों के प्रश्न-पत्रों के बंडल चोरी कर लिए गए. इनमें आने वाली पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) परीक्षाओं के गोपनीय प्रश्न-पत्र भी शामिल थे. यह घटना तब सामने आई जब सुबह 11:00 बजे होने वाली चौथे सेमेस्टर (AIML) की परीक्षा के लिए आए छात्रों को बताया गया कि प्रश्न-पत्र चोरी होने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती.