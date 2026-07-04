पेपर लीक के बाद अब सीधे 'पेपर चोरी', RGPV में परीक्षा से ठीक पहले गायब हुए प्रश्नपत्र, मचा हड़कंप

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देश भर में NEET पेपर लीक का मामला अभी भी तूल पकड़ा हुआ है, इसी बीच भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में परीक्षा से पहले प्रश्न-पत्र चोरी होने की एक बड़ी घटना सामने आई है. यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट (UTD) के तहत स्कूल ऑफ बायोमॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में मौजूद परीक्षा शाखा के ताले तोड़कर लगभग नौ अलग-अलग विषयों के प्रश्न-पत्रों के बंडल चोरी कर लिए गए. इनमें आने वाली पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) परीक्षाओं के गोपनीय प्रश्न-पत्र भी शामिल थे. यह घटना तब सामने आई जब सुबह 11:00 बजे होने वाली चौथे सेमेस्टर (AIML) की परीक्षा के लिए आए छात्रों को बताया गया कि प्रश्न-पत्र चोरी होने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती.
अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज
इस घटना ने यूनिवर्सिटी की परीक्षा प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह भी पता चला है कि जिस जगह पर गोपनीय प्रश्न-पत्र रखे गए थे, वहां पर्याप्त सुरक्षा और CCTV निगरानी का अभाव था. सुरक्षा प्रभारी डॉ. भूपेंद्र सिंह की शिकायत के आधार पर गांधीनगर पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(4) और 305(a) के तहत FIR दर्ज की गई है.
CCTV और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल
यह घटना तब सामने आई जब स्कूल ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चौथे सेमेस्टर (AIML) की परीक्षा के लिए सुबह 11:00 बजे पहुंचे छात्रों को परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले बताया गया कि परीक्षा नहीं हो पाएगी क्योंकि प्रश्न-पत्र चोरी हो गया था. इस घटना ने यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को भी उजागर किया है. जहां गोपनीय प्रश्न-पत्र रखे जाते हैं, वहं CCTV कैमरों सहित पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी गंभीर सवाल खड़े करती है.
ABVP ने आंदोलन की चेतावनी दी
इस घटना के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है. वहीं, वाइस-चांसलर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रश्न-पत्र चोरी होने के पीछे की साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रही है.
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