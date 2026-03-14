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भोपाल के निजी कॉलेज में इफ्तार पार्टी पर मचा बवाल, हिंदू संगठनों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, 'इस्लामी जिहाद' फैलाने का आरोप

Bhopal College Iftar Controversy: भोपाल के आरडी मेमोरियल कॉलेज में इफ्तार पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरा कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कॉलेज परिसर में गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण का अनुष्ठान भी किया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:24 PM IST
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भोपाल के निजी कॉलेज में इफ्तार पार्टी पर मचा बवाल, हिंदू संगठनों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, 'इस्लामी जिहाद' फैलाने का आरोप

Bhopal College Iftar Controversy: राजधानी भोपाल के नीलबड़ इलाके में स्थित आरडी मेमोरियल कॉलेज में 11 मार्च को आयोजित इफ्तार पार्टी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इफ्तार में मुस्लिम छात्राओं और स्टाफ के साथ कुछ हिंदू छात्राएं भी शामिल दिखाई दीं. कॉलेज के अंदर इफ्तार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया. 

वीडियो सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता कॉलेज परिसर के बाहर पहुंच गए और गेट पर प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने इस्लामी जिहाद फैलाने के आरोप लगाए. स्थिति की गंभीरता को  देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिससे पूरा क्षेत्र कुछ समय के लिए पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. 

कॉलेज में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन
कॉलेज में इफ्तार पार्टी आयोजन के मामले में हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि शिक्षण संस्थानों का इस्लामीकरण किया जा रहा है. उन्होंने कॉलेज परिसर में गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण का अनुष्ठान भी किया. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि कॉलेज के भीतर किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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इफ्तार विवाद पर कॉलेज प्रशासन की सफाई 
वहीं इस मामले में कॉलेज प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि, यहां सभी त्योहार मनाए जाते हैं, 'होली भी मनाई गई थी. किसी ने किसी को भी इसमें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया.' हिंदू छात्रों ने भी कर्मचारियों के बयान की पुष्टि की. उन्होंने बताया, 'किसी ने हम पर कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की. मुस्लिम छात्रों ने हमें खुद बुलाया था, और हम अपनी मर्जी से वहां गए थे.' छात्राओं ने बताया कि होली के दौरान मुस्लिम छात्रों ने भी उनके साथ रंगों और गुलाल से होली खेली थी, और वे सभी मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं.

 ये भी पढ़ें: MP के पंचायत शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सरकारी कर्मचारियों के बराबर मिलेगा वेतनमान, आदेश जारी

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