UPSC 2025 Topper List: MP के ईशान भटनागर ने हासिल की AIR-5 रैंक; यहां देखें मध्य प्रदेश के यूपीएससी टॉपर्स की लिस्ट

UPSC 2025 Topper List: यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 के फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए हैं. 958 कैंडिडेट अलग-अलग सर्विस के लिए क्वालिफाई हुए हैं. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा के अनुज अग्निहोत्री ने AIR-1 लाकर टॉप किया है. वहीं मध्य प्रदेश के रहने वाले ईशान भटनागर ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है. ईशान को AIR-5 रैंक मिली है. ईशान भटनागर ने AIR-5 रैंक लाकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. बता दें कि इस परीक्षा में उम्मीदवारों ने अगस्त 2025 में लिखित परीक्षा और फरवरी 2026 में पर्सनैलिटी टेस्ट में हिस्सा लिया था.

मध्य प्रदेश के ईशान भटनागर, जिन्होंने टॉप पांच में जगह बनाई है, मूलरूप से राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल, भोपाल से पूरी की है. बता दें कि ईशान ने भोपाल के दिल्ली पब्लिक स्कूल में CBSE कक्षा 12 में 96.2% अंक लाकर टॉप किया था. उनके पिता मध्य प्रदेश सरकार में सलाहकार हैं, जबकि उनकी मां राज्य विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. ईशान ने इसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली से लॉ की पढ़ाई की है.

AILET में AIR 6

बता दें कि ईशान भटनागर ने 2018 में अखिल भारतीय विधि प्रवेश परीक्षा (AILET) में 150 में से 81.5 अंक लाकर परीक्षा में 6वां स्थान हासिल किया था. ईशान ने AILET के अलावा CLAT और MH-CET लॉ की परीक्षा भी दी थी. उन्होंने बताया कि इन लॉ प्रवेश परीक्षाओं में AILET सबसे कठिन है, उसके बाद CLAT का नंबर आता है, जबकि उस साल MH-CET सबसे आसान थी.

एमपी के टॉपर

1. खंडवा की रूपल ने 43वीं रैंक हासिल की

2. सतना की भूमिका जैन IRS ऑफिसर बनीं

3. गुना की देवांगी मीणा ने 236वीं रैंक हासिल की

4. धार जिले के प्रच्छल सेक्रेट्री ने 8वीं रैंक हासिल की

5. नरसिंहपुर की पूजा 249वीं रैंक हासिल की

