MP SET 2025: उम्मीदवारों को बड़ी राहत, बढ़ाई गई आवेदन की अंतिम तारीख, जानें ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया

MPPSC: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा (SET) की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार बिना किसी लेट फीस के साथ 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 

 

Last Updated: Nov 21, 2025, 06:17 PM IST
राज्य पात्रता परीक्षा
MP SET 2025 Registration: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य पात्रता परीक्षा (SET) 2025 के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. इस फैसले से उन उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है, जो समय पर राज्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाया थे. इसे पहले आवेदन की अंतिम तारीख 20 नवंबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 27 नवंबर कर दिया गया है. अब इच्छुक उम्मीदवार बिना किसी लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं.

इच्छुक उम्मीदवार 27 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन MP Online की वेबसाइट या MPPSC की आधिकारिक साइट के माध्यम से किया जा सकता है। यह परीक्षा प्रदेश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए पात्रता तय करती है.

11 जनवरी 2026 को होगी परीक्षा 

MPPSC राज्य पात्रता परीक्षा (SET) का आयोजन 11 जनवरी 2026 को प्रदेशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा. इस परीक्षा का आयोजन कुल 31 विषयों के लिए किया जाएगा. बता दें कि यह परीक्षा प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अनिवार्य मानी जाती है.

कौन कर सकता है आवेदन
MP SET 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होना जरूरी है। स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी आवेदन करने के पात्र हैं। वहीं PhD धारकों को 5% अंकों की छूट मिलेंगी।  

12 शहरों में बनेंगे परीक्षा केंद्र

राज्य पात्रता परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 12 परीक्षा केंद्र बनाएं जाएंगे। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, शहडोल, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, रीवा, खरगोन और रतलाम में परीक्षा केंद्र बनाएं जाएंगे। 

एप्लीकेशन फीस

  1. मध्यप्रदेश निवासी SC/ST/OBC (नॉन-क्रीमीलेयर), EWS, दिव्यांग: 250 रुपये + 40 रुपये पोर्टल शुल्क
  2. अन्य कैटेगरी और MP से बाहर के उम्मीदवार: 500 रुपये + 40 रुपये पोर्टल शुल्क
  3. गलती में सुधार के लिए शुल्क: 50 रुपये प्रति सुधार सेशन

उम्मीदवार ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर विजिट करें।
  • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'MP SET Registration 2025' लिंकपर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
  • आवेदन शुल्क जमा करने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
  • पूरे स्टेप करने के बाद आखिरी में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

