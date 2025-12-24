भोपाल में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर लगी रोक, बेचने-खरीदने पर होगी कार्रवाई, पुलिस की नजर

Bhopal News: चाइनीज मांझे को लेकर भोपाल में भी सख्ती शुरू हो गई है, भोपाल में प्रशासन ने चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से अगर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल होता है या फिर बेचना या खरीदना होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. क्योंकि चाइनीज मांझे पर लगातार कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां कई लोग इससे घायल हुए हैं, ऐसे में फिलहाल इस मामले में सख्ती बरती जा रही है और जो भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करेग उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

भोपाल कमिश्नर का आदेश

भोपाल यह आदेश पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने जारी किया है, जहां उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निर्णय लिया भोपाल शहर की सीमा में पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का उपयोग, विक्रय एवं भण्डारण पूरी तरह से बैन होगा. चाइनीज मंझा इस्तेमाल करने पर भी रोक होगी. जो भी व्यक्ति चाइनीजा मांझे के साथ पकड़ाया तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी. भोपाल पुलिस ने पक्षियों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है. क्योंकि इसके इस्तेमाल से कई तरह के गंभीर हादसे हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट से कटे 42.74 लाख नाम, 8.40 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं

हादसे होते रहे हैं

हर साल चाइनीज मांझे से गंभीर हादसे के शिकार हुए लोग आज भी परेशान हैं. चाइनीज मांझे से कई लोगों को जानलेवा चोटे भी आई हैं. ऐसे में प्रशासन ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की है कि पतंगबाजी में सुरक्षित मांझे का ही उपयोग करें और चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करना है. क्योंकि इससे कई तरह की घटनाएं सामने आई हैं. ऐसे में इस पर एक्शन लिया जाएगा.

बता दें कि भोपाल के अलावा इंदौर में हाल के दिनों में चाइनीज मांझे की वजह से कई लोग घायल हुए हैं, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. ऐसे में इंदौर में पहले ही इस तरह का एक्शन हो चुका है, जबकि अब भोपाल में भी यही फैसला लिया गया है, जहां लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है.

ये भी पढ़ेंः MP-UP बॉर्डर पर अवैध वसूली की मिली थी शिकायतें, अब होगी सख्ती, वर्दी-नेम प्लेट जरूरी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!