Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3177534
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

पाकिस्तान पहुंचा भोपाल का गिद्ध, अचानक गायब हुआ सिग्नल…फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया

Bhopal News: भोपाल से छोड़ी गई GPS टैग वाली सिनेरियस गिद्ध पाकिस्तान में खराब मौसम के कारण घायल हो गई. सिग्नल बंद होने पर भारत और पाकिस्तान की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू किया. फिलहाल दोनों गिद्ध सुरक्षित बताए जा रहे हैं. इनका अभी इलाज जारी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 13, 2026, 08:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Vulture Conservation Program
MP Vulture Conservation Program

MP Vulture Conservation Program: भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में इलाज के बाद नई जिंदगी पाने वाली एक मादा 'सिनेरियस वल्चर' ने ऐसा सफर तय किया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. यह गिद्ध पहले शाजापुर के पास घायल हालत में मिला था, जहां वन विहार और BNHS की टीम ने उसका इलाज किया. पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद इसे GPS-GSM टैग लगाकर रायसेन के हलाली डैम से खुले आसमान में छोड़ा गया. इसके बाद यह प्रवासी यात्रा पर निकल पड़ी.

धीरे-धीरे यह गिद्ध मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर बढ़ती हुई आगे पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गई. सब कुछ सामान्य चल रहा था और वैज्ञानिक इसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे. लेकिन 7 अप्रैल को अचानक पाकिस्तान के खानेवाल इलाके के पास इसका GPS सिग्नल बंद हो गया, जिससे भारत की टीम में चिंता बढ़ गई. अनुमान लगाया गया कि यह किसी मुश्किल में फंस सकती है.

क्यों घायल हो गए थे गिद्ध ?
तुरंत WWF-India ने WWF-Pakistan से संपर्क किया और पूरी जानकारी साझा की गई. इसके बाद पाकिस्तान के वन विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया. कुछ घंटों की तलाश के बाद गिद्ध को ढूंढ लिया गया. जांच में सामने आया कि उस दौरान इलाके में तेज आंधी और खराब मौसम आया था, जिसकी वजह से यह घायल हो गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान में चल रहा इलाज
इसके साथ ही उसी क्षेत्र में एक और 'यूरेशियन ग्रिफॉन' गिद्ध भी घायल अवस्था में मिला. दोनों पक्षियों को सुरक्षित निकालकर पाकिस्तान के चंगा मंगा वल्चर कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में रखा गया है. डॉक्टरों से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है. उन्हें हल्की चोटें आई थीं. इलाज के बाद इन्हें फिर से जंगल में छोड़ा जाएगा. यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वन्यजीव संरक्षण में भारत-पाकिस्तान सहयोग की एक बड़ी मिसाल माना जा रहा है. वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे ट्रैकिंग मिशन से प्रवासी पक्षियों के रास्तों को समझने में मदद मिलती है और भविष्य में उनकी सुरक्षा के बेहतर उपाय बनाए जा सकते हैं.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal news

Trending news

bhopal news
पाकिस्तान पहुंचा भोपाल का गिद्ध, अचानक गायब हुआ सिग्नल…फिर हुआ ऐसा कि चौंक गए सब
multai municipal council president dispute
मुलताई नगर पालिका विवाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नीतू परमार को नहीं मिला प्रभार
Latest Ujjain News
पंचकोशी यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं के लिए 118 किमी मार्ग पर खास इंतजाम
ujjain crime news
उज्जैन लूट-तेजाब कांड में बड़ा खुलासा, पुलिस जांच में आरोप निकले झूठे, क्या है मामला
rewa news hindi
शर्मनाक! पुलिसकर्मी ने डस्टबिन में किया पेशाब, कैदी की सुरक्षा में तैनात था जवान
Farmers protest
खंडवा मंडी में बवाल, गेहूं के दाम कम मिलने पर किसानों का फूटा गुस्सा
Morena news
रोते हुए पुलिस कॉन्सटेबल का वीडियो वायरल, मुरैना एसपी पर लगाए गंभीर आरोप
Bhind
7 साल का इश्क, पति को गोली, फिर फूट-फूटकर रोई; सोनम-प्रियंका से भी खतरनाक निकली रूबी
Indore News Hindi
इंदौर को 150 ई-बसों की सौगात, उज्जैन, जबलपुर, समेत इन 9 शहरों तक पहुंचना होगा आसान
bhopal news
मेरठ जा रही भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम का एक्सीडेंट, 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल